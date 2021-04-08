Козак описал заседание контактной группы по Донбассу с помощью анекдота
15:02 08.04.2021 (обновлено: 15:58 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал анекдот, комментируя философию заседаний контактной группы по Донбассу.
Внеочередное заседание контактной группы прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В Киеве заявили, что участники переговоров подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.
"Так ни о чем и не договорились. Невозможно: нарушала обязательства одна сторона, Украина, а в финальном заявлении Донбасс должен был тоже взять на себя ответственность", - сказал Козак на экспертной встрече в онлайн-формате.
"Эта философия, когда еще у нас была дружба народов, мы жили в одной стране. Как из одного известного анекдота - один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас-то за что?". Эта философия сопровождает все переговоры – что в нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе", - отметил Козак.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.