https://ria.ru/20210408/donbass-1727382838.html

Козак описал заседание контактной группы по Донбассу с помощью анекдота

Козак описал заседание контактной группы по Донбассу с помощью анекдота

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал анекдот, комментируя философию заседаний контактной группы по Донбассу. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:02

2021-04-08T15:02

2021-04-08T15:58

донецкая народная республика

донбасс

дмитрий козак

борис грызлов

украина

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал анекдот, комментируя философию заседаний контактной группы по Донбассу.Внеочередное заседание контактной группы прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В Киеве заявили, что участники переговоров подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня."Так ни о чем и не договорились. Невозможно: нарушала обязательства одна сторона, Украина, а в финальном заявлении Донбасс должен был тоже взять на себя ответственность", - сказал Козак на экспертной встрече в онлайн-формате.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, донбасс, дмитрий козак, борис грызлов, украина, в мире