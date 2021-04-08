https://ria.ru/20210408/donbass-1727374257.html

Козак назвал действия Киева в Донбассе имитацией военной угрозы

Козак назвал действия Киева в Донбассе имитацией военной угрозы

Действия Киева в Донбассе - это пиар и имитация военной угрозы, развязывать полномасштабный конфликт намерений нет, считает замглавы администрации президента РФ РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:25

2021-04-08T14:25

2021-04-08T15:08

донецкая народная республика

донбасс

дмитрий козак

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украина

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Действия Киева в Донбассе - это пиар и имитация военной угрозы, развязывать полномасштабный конфликт намерений нет, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Это скорее пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть. Хотя все может быть", - сказал Козак на пресс-конференции в Москве.Конфликт в Донбассе может быть урегулирован за год, если придерживаться договоренностей, считает Дмитрий Козак."С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован за год..., если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей", - сказал Козак на пресс-конференции в Москве.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Киеву никто не запрещает денонсировать минские соглашения по урегулированию в Донбассе, но украинские власти заверяют в приверженности соглашению, которое не выполняют, если так пойдет и дальше, договориться будет невозможно, добавил Дмитрий Козак.Он подчеркнул, что Киев, заявляя о полной приверженности минским соглашениям, не исполняет их. "В этом ключе, я боюсь, что, если и дальше будет такая линия Украиной и партнерами проводиться, договориться будет невозможно, ни о чем, просто ни о чем. Скорее, у коллег нет заинтересованности в урегулировании", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727157434.html

https://ria.ru/20210408/ekspert-1727343866.html

https://ria.ru/20210407/donbass-1727251555.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, донбасс, дмитрий козак, москва, киев, украина, в мире