https://ria.ru/20210408/diplomaty-1727347951.html

В Госдуме пообещали ответить на возможную высылку дипломатов из США

В Госдуме пообещали ответить на возможную высылку дипломатов из США

В случае высылки Вашингтоном российских дипломатов Москва примет ответны меры, заявил RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:30

2021-04-08T12:30

2021-04-08T12:30

алексей чепа

госдума рф

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В случае высылки Вашингтоном российских дипломатов Москва примет ответны меры, заявил RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Депутат отметил, что с помощью обвинений во вмешательстве России в американские выборы США лишь нагнетают обстановку.Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций и высылки российских дипломатов, сообщило агентство Bloomberg. Поводом для этого называются приписываемые России "злонамеренные действия" — кибератака на SolarWinds и вмешательство в выборы.

https://ria.ru/20210408/vysylka-1727304613.html

сша

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алексей чепа, госдума рф, джо байден, сша, политика