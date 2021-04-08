https://ria.ru/20210408/diplomaty-1727291979.html

Bloomberg сообщил о возможных планах США по высылке российских дипломатов

Bloomberg сообщил о возможных планах США по высылке российских дипломатов

США изучают вопрос о новых санкциях против Москвы и выдворении дипломатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T01:07

2021-04-08T01:07

2021-04-08T02:17

россия

фбр

санкции в отношении россии

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США изучают вопрос о новых санкциях против Москвы и выдворении дипломатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.По информации собеседников агентства, официальные лица администрации Джо Байдена завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательства в выборы в стране.Источники отмечают, что возможные шаги Штатов могут включать ограничительные меры и высылку российских дипломатов, которых они считают "сотрудниками разведки".Один из собеседников заявил, что "ответ" Вашингтона, вероятно, будет состоять из нескольких элементов, включая "санкции в отношении лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США".Кибератаки и "вмешательство" в выборыВ начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) распространило совместное заявление ФБР и ряда других американских структур. Согласно публикации, за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Как предположили в Вашингтоне, цель атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения в Штатах, состояла в получении разведданных. Однако впоследствии сообщалось, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции": будут применяться "видимые и невидимые" инструменты.Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News пообещал, что Путин "заплатит" за якобы произошедшее вмешательство в американские выборы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о непричастности Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркивала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210407/gosdep-1727285887.html

https://ria.ru/20210407/intervyu-1727253027.html

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россия, фбр, санкции в отношении россии, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире