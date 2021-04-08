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Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет
Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет
Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:09
2021-04-08T14:09
ксения мишонова
происшествия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, который есть у РИА Новости.В настоящее время девочке нашли опекуна-наставника, ей оформили документы, уточняется в материалах.
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ксения мишонова, происшествия

Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет

14:09 08.04.2021
 
CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, который есть у РИА Новости.
"Осенью 2020 года была выявлена девочка, которую мать скрывала от общества 17 лет, не водила в больницы, детский сад и школу. Девочка ни с кем не общалась, не училась, у нее не было документов. Работала на производстве матери, но сбежала", - говорится в документе.
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В настоящее время девочке нашли опекуна-наставника, ей оформили документы, уточняется в материалах.
"Девушка сейчас учится на парикмахера, проходит лечение у стоматолога", - говорится в докладе.
 
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