https://ria.ru/20210408/devochka-1727370839.html

Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет

Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет

Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:09

2021-04-08T14:09

2021-04-08T14:09

ксения мишонова

происшествия

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, который есть у РИА Новости.В настоящее время девочке нашли опекуна-наставника, ей оформили документы, уточняется в материалах.

https://ria.ru/20210311/ekspertiza-1600807349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, происшествия