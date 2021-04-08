https://ria.ru/20210408/devochka-1727370839.html
Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет
Детский омбудсмен рассказала о девочке, которую мать скрывала 17 лет
Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:09
2021-04-08T14:09
2021-04-08T14:09
ксения мишонова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389104_0:3:820:464_1920x0_80_0_0_e668b18f6f81cd92367a6dcf11c8bd85.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Девочку, которую мать скрывала от общества 17 лет, обнаружили в Московской области в 2020 году, следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, который есть у РИА Новости.В настоящее время девочке нашли опекуна-наставника, ей оформили документы, уточняется в материалах.
https://ria.ru/20210311/ekspertiza-1600807349.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389104_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_f6f42fe93556ef2d172615af1a9405d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения мишонова, происшествия