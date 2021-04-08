https://ria.ru/20210408/deputaty-1727437524.html

Эксперт рассказал, как избиратели относятся к артистам-депутатам

Эксперт рассказал, как избиратели относятся к артистам-депутатам

Большинство избирателей придерживаются глубокой убеждённости, что артисты и спортсмены не годны в условиях кризиса для работы в депутатском секторе, сообщил... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T20:03

2021-04-08T20:03

2021-04-08T20:03

россия

виктор потуремский

госдума рф

политика

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Большинство избирателей придерживаются глубокой убеждённости, что артисты и спортсмены не годны в условиях кризиса для работы в депутатском секторе, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.По его словам, есть три основные сферы, которые сегодня наиболее востребованы и имеют существенное значение в принятии решения о поддержке того или кандидата."Это личностные характеристики, компетенция и профессионализм, а также управленческие качества", - рассказал Потуремский.Кроме этого, добавил эксперт, избирателями положительно воспринимаются чуткость, неравнодушие и признание простых людей."Сейчас есть особая чувствительность, люди не особо воспринимают критическую и негативную информацию, то есть роль кандидата ”Баба Яга против всех” часто получает критику", - добавил он.Выборы депутатов Госдумы запланированы в России на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.

https://ria.ru/20210408/nablyudateli-1727405224.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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россия, виктор потуремский, госдума рф, политика