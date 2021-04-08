https://ria.ru/20210408/deputaty-1727437524.html
Эксперт рассказал, как избиратели относятся к артистам-депутатам
Эксперт рассказал, как избиратели относятся к артистам-депутатам
Большинство избирателей придерживаются глубокой убеждённости, что артисты и спортсмены не годны в условиях кризиса для работы в депутатском секторе, сообщил... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:03
2021-04-08T20:03
2021-04-08T20:03
россия
виктор потуремский
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Большинство избирателей придерживаются глубокой убеждённости, что артисты и спортсмены не годны в условиях кризиса для работы в депутатском секторе, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.По его словам, есть три основные сферы, которые сегодня наиболее востребованы и имеют существенное значение в принятии решения о поддержке того или кандидата."Это личностные характеристики, компетенция и профессионализм, а также управленческие качества", - рассказал Потуремский.Кроме этого, добавил эксперт, избирателями положительно воспринимаются чуткость, неравнодушие и признание простых людей."Сейчас есть особая чувствительность, люди не особо воспринимают критическую и негативную информацию, то есть роль кандидата ”Баба Яга против всех” часто получает критику", - добавил он.Выборы депутатов Госдумы запланированы в России на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.
https://ria.ru/20210408/nablyudateli-1727405224.html
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
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россия, виктор потуремский, госдума рф, политика
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Большинство избирателей придерживаются глубокой убеждённости, что артисты и спортсмены не годны в условиях кризиса для работы в депутатском секторе, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский
.
"Не артист и не спортсмен. У избирателей достаточно высокая убежденность, что люди этих профессий не очень годны в условиях кризиса для представления их интересов и решения их проблематики", - сказал Потуремский в ходе круглого стола на тему: "Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, есть три основные сферы, которые сегодня наиболее востребованы и имеют существенное значение в принятии решения о поддержке того или кандидата.
"Это личностные характеристики, компетенция и профессионализм, а также управленческие качества", - рассказал Потуремский.
Кроме этого, добавил эксперт, избирателями положительно воспринимаются чуткость, неравнодушие и признание простых людей.
"Сейчас есть особая чувствительность, люди не особо воспринимают критическую и негативную информацию, то есть роль кандидата ”Баба Яга против всех” часто получает критику", - добавил он.
Выборы депутатов Госдумы
запланированы в России
на 2021 год. Единый день голосования состоится 19 сентября.