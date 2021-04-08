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В ЛНР возбудили дело после подрыва на минах двух подростков
В ЛНР возбудили дело после подрыва на минах двух подростков
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:47
2021-04-08T19:47
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донбасс
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в ЛНР заявили, что один подросток погиб, один ранен в результате подрыва на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция республики обвинила Киев в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца, по которому проходит в определенных районах линия соприкосновения.Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/gibel-1727413073.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, в мире

В ЛНР возбудили дело после подрыва на минах двух подростков

19:47 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ЛНР заявили, что один подросток погиб, один ранен в результате подрыва на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция республики обвинила Киев в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца, по которому проходит в определенных районах линия соприкосновения.

"Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва подростков 2003 и 2004 годов рождения на берегу реки Северский Донец", - заявил представитель генпрокуратуры республики.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР.
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