В ЛНР возбудили дело после подрыва на минах двух подростков
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ЛНР заявили, что один подросток погиб, один ранен в результате подрыва на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция республики обвинила Киев в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца, по которому проходит в определенных районах линия соприкосновения.
"Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва подростков 2003 и 2004 годов рождения на берегу реки Северский Донец", - заявил представитель генпрокуратуры республики.
Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.