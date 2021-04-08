https://ria.ru/20210408/delo-1727435056.html

В ЛНР возбудили дело после подрыва на минах двух подростков

В ЛНР возбудили дело после подрыва на минах двух подростков

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:47

2021-04-08T19:47

2021-04-08T19:47

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

в мире

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в ЛНР заявили, что один подросток погиб, один ранен в результате подрыва на минах на берегу Северского Донца у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция республики обвинила Киев в дистанционном минировании территорий ЛНР по берегу Северского Донца, по которому проходит в определенных районах линия соприкосновения.Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/gibel-1727413073.html

https://ria.ru/20210408/donbass-1727385338.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2021

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луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, в мире