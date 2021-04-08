Черногория продлила безвизовый въезд для россиян
19:43 08.04.2021 (обновлено: 20:54 08.04.2021)
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан России от получения виз, с 1 апреля до 31 октября они смогут пребывать в стране без визы до 90 дней, сообщил МИД РФ.
"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", - сообщил МИД РФ.
Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта.
В МИД напомнили, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях на территории Черногории.
"С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну", - предупредило министерство.
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