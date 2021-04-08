https://ria.ru/20210408/chernogoriya-1727434264.html

Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан России от получения виз, с 1 апреля до 31 октября они смогут пребывать в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:43

2021-04-08T19:43

2021-04-08T20:54

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан России от получения виз, с 1 апреля до 31 октября они смогут пребывать в стране без визы до 90 дней, сообщил МИД РФ.Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта.В МИД напомнили, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях на территории Черногории."С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну", - предупредило министерство.

https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603846247.html

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россия, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, в мире