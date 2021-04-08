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Туризм
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Черногория продлила безвизовый въезд для россиян
Черногория продлила безвизовый въезд для россиян
Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан России от получения виз, с 1 апреля до 31 октября они смогут пребывать в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:43
2021-04-08T20:54
туризм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан России от получения виз, с 1 апреля до 31 октября они смогут пребывать в стране без визы до 90 дней, сообщил МИД РФ.Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта.В МИД напомнили, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях на территории Черногории."С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну", - предупредило министерство.
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россия, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черногория, в мире

Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

19:43 08.04.2021 (обновлено: 20:54 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Черногории приняло очередное решение о временном освобождении граждан России от получения виз, с 1 апреля до 31 октября они смогут пребывать в стране без визы до 90 дней, сообщил МИД РФ.
"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", - сообщил МИД РФ.
Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта.
В МИД напомнили, что данное решение не отменяет необходимость получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность либо обучение в учебных заведениях на территории Черногории.
"С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну", - предупредило министерство.
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