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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210408/buzova-1727455257.html
Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам
Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам
Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T23:54
2021-04-08T23:55
шоубиз
культура
ольга бузова
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram.Бузова рассказала, что после того, как она уснула под капельницей, ей пришло огромное количество сообщений от близких и фанатов. Певица сразу же поспешила всех успокоить."Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни", — обратилась она к подписчикам.
https://ria.ru/20210407/buzova-1727157258.html
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культура, ольга бузова

Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам

23:54 08.04.2021 (обновлено: 23:55 08.04.2021)
 
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram.
Бузова рассказала, что после того, как она уснула под капельницей, ей пришло огромное количество сообщений от близких и фанатов. Певица сразу же поспешила всех успокоить.
"Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни", — обратилась она к подписчикам.
Певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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ШоубизКультураОльга Бузова
 
 
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