https://ria.ru/20210408/buzova-1727455257.html

Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам

Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам

Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T23:54

2021-04-08T23:54

2021-04-08T23:55

шоубиз

культура

ольга бузова

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram.Бузова рассказала, что после того, как она уснула под капельницей, ей пришло огромное количество сообщений от близких и фанатов. Певица сразу же поспешила всех успокоить."Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни", — обратилась она к подписчикам.

https://ria.ru/20210407/buzova-1727157258.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, ольга бузова