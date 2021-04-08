https://ria.ru/20210408/buzova-1727455257.html
Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам
Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам
Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T23:54
2021-04-08T23:54
2021-04-08T23:55
шоубиз
культура
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_29eaa4818fa716e46cca45b2711da8fa.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram.Бузова рассказала, что после того, как она уснула под капельницей, ей пришло огромное количество сообщений от близких и фанатов. Певица сразу же поспешила всех успокоить."Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни", — обратилась она к подписчикам.
https://ria.ru/20210407/buzova-1727157258.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604295553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6e6e254f7988c0f41a52aeaf19c12bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, ольга бузова
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Певица Ольга Бузова
потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. Об этом артистка сообщила в Instagram
.
Бузова рассказала, что после того, как она уснула под капельницей, ей пришло огромное количество сообщений от близких и фанатов. Певица сразу же поспешила всех успокоить.
"Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни", — обратилась она к подписчикам.