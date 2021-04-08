В Крыму заявили о причастности Порошенко к водной блокаде полуострова
06:04 08.04.2021 (обновлено: 06:07 08.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной, обладает доказательствами причастности к водной блокаде полуострова экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.
Ранее сообщалась, что Крым расширил до пяти человек список граждан Украины, в отношении которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад полуострова, в их числе Порошенко.
"У нас есть доказательства, что перекрытие Северо-Крымского канала происходило с одобрения и под контролем Петра Порошенко. Эти материалы мы передадим в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказал Трофимов.
Кроме того, по его словам, Порошенко также может фигурировать в исках и по другим блокадам, устроенным в отношении Крыма.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.