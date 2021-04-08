https://ria.ru/20210408/blokada-1727298194.html

В Крыму заявили о причастности Порошенко к водной блокаде полуострова

В Крыму заявили о причастности Порошенко к водной блокаде полуострова

Рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной, обладает доказательствами причастности к водной блокаде полуострова экс-президента Украины Петра... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:04

2021-04-08T06:04

2021-04-08T06:07

россия

петр порошенко

симферополь

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной, обладает доказательствами причастности к водной блокаде полуострова экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.Ранее сообщалась, что Крым расширил до пяти человек список граждан Украины, в отношении которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад полуострова, в их числе Порошенко.Кроме того, по его словам, Порошенко также может фигурировать в исках и по другим блокадам, устроенным в отношении Крыма.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html

россия

симферополь

украина

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россия, петр порошенко, симферополь, украина, политика