https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html
Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил рассказал в интервью "Москве 24", что не понимает, каким образом выехал на встречную полосу. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:55
2021-04-08T10:55
2021-04-08T15:22
эдвард бил (блогер)
садовое кольцо (москва)
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил рассказал в интервью "Москве 24", что не понимает, каким образом выехал на встречную полосу.Он заявил, что в момент аварии ехал со скоростью 80-90 километров в час.Он добавил, что сейчас не занимается съемкой видео для блога."Сейчас много проблем, и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась", — рассказал блогер.Бил добавил, что сейчас обсуждает продажу всех своих машин.Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Спорткар Audi RS6, за рулем которого был Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/dtp-1727087555.html
https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), госдума рф, происшествия
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил
рассказал в интервью "Москве 24"
, что не понимает, каким образом выехал на встречную полосу.
Он заявил, что в момент аварии ехал со скоростью 80-90 километров в час.
"Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось… Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку", — сказал Бил.
Он добавил, что сейчас не занимается съемкой видео для блога.
"Сейчас много проблем, и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась", — рассказал блогер.
Бил добавил, что сейчас обсуждает продажу всех своих машин.
Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Спорткар Audi RS6, за рулем которого был Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы
Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.