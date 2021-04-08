https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html

Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце

Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил рассказал в интервью "Москве 24", что не понимает, каким образом выехал на встречную полосу. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:55

2021-04-08T10:55

2021-04-08T15:22

эдвард бил (блогер)

садовое кольцо (москва)

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил рассказал в интервью "Москве 24", что не понимает, каким образом выехал на встречную полосу.Он заявил, что в момент аварии ехал со скоростью 80-90 километров в час.Он добавил, что сейчас не занимается съемкой видео для блога."Сейчас много проблем, и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась", — рассказал блогер.Бил добавил, что сейчас обсуждает продажу всех своих машин.Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Спорткар Audi RS6, за рулем которого был Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В аварии пострадала сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/dtp-1727087555.html

https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html

садовое кольцо (москва)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), госдума рф, происшествия