В Ростовской области открыли горячую линию по благоустройству
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр – РИА Новости. Горячую линию по голосованию за выбор дизайна объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году, запустили в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"В Ростовской области запущена горячая линия по вопросам организации и проведения онлайн-голосования за выбор дизайн-проектов объектов, планируемых к благоустройству в 2022 году", - говорится в сообщении. По всем возникшим вопросам граждане могут обращаться по номеру 88007079510 с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.
Ростовская область представит на онлайн-голосование дизайн-проекты, расположенные в 55 муниципальных образованиях. Проголосовать за понравившийся дизайн можно с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru - https://61.gorodsreda.ru.
"Такой формат выбран не случайно. Жителям всегда виднее, как лучше благоустроить ту или иную территорию, чтобы она стала не просто красивой, но и функциональной. Это поможет сделать парки и скверы более удобными и комфортными", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Игоря Сорокина.
Платформа голосования, созданная в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", будет запущена для жителей всех субъектов Минстроем России и АНО "Диалог регионы" и доступна в каждом регионе. В дальнейшем платформа станет порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны.
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