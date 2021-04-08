https://ria.ru/20210408/blagoustroystvo-1727384437.html

В Ростовской области открыли горячую линию по благоустройству

В Ростовской области открыли горячую линию по благоустройству

Горячую линию по голосованию за выбор дизайна объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году, запустили в Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:07

2021-04-08T15:07

2021-04-08T15:07

ростовская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр – РИА Новости. Горячую линию по голосованию за выбор дизайна объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году, запустили в Ростовской области, сообщает правительство региона."В Ростовской области запущена горячая линия по вопросам организации и проведения онлайн-голосования за выбор дизайн-проектов объектов, планируемых к благоустройству в 2022 году", - говорится в сообщении. По всем возникшим вопросам граждане могут обращаться по номеру 88007079510 с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.Ростовская область представит на онлайн-голосование дизайн-проекты, расположенные в 55 муниципальных образованиях. Проголосовать за понравившийся дизайн можно с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru - https://61.gorodsreda.ru."Такой формат выбран не случайно. Жителям всегда виднее, как лучше благоустроить ту или иную территорию, чтобы она стала не просто красивой, но и функциональной. Это поможет сделать парки и скверы более удобными и комфортными", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Игоря Сорокина.Платформа голосования, созданная в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", будет запущена для жителей всех субъектов Минстроем России и АНО "Диалог регионы" и доступна в каждом регионе. В дальнейшем платформа станет порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны.

https://ria.ru/20210304/don-1599965711.html

https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ростовская область, общество