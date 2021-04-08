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Назван самый востребованный онлайн сервис для бизнеса
Назван самый востребованный онлайн сервис для бизнеса
Предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) назвали одним из самых востребованных цифровых сервисов для себя взаимодействие с госорганами онлайн,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:59
2021-04-08T10:31
россия
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) назвали одним из самых востребованных цифровых сервисов для себя взаимодействие с госорганами онлайн, выяснили в ходе исследования Минэкономразвития РФ и Корпорация МСП.В исследовании приняли участие 13,5 тысячи респондентов из всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и индустрии информационных технологий: 6% и 5% соответственно.Кроме того, для тех, кто планирует открыть бизнес, полезны автоматическое уведомление госорганов о начале деятельности (8,71 балла из десяти), регистрация компании онлайн (8,33 балла), дистанционное открытие счетов (8,32 балла). Далее по востребованности у предпринимателей назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов: получение информации об изменениях законодательства (8,66 балла из 10), электронный документооборот (8,45 балла), формирование отчетности онлайн (8,44 балла).Далее по востребованности следует доступ онлайн к финансовым мерам поддержки: сервисы подбора и получения льготных кредитов и микрокредитов для бизнеса, подбор и получение рыночных кредитов, а также образование и акселерация. Опрос проведен в рамках создания единой цифровой экосистемы мер поддержки национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Мы хотим сделать взаимодействие предпринимателей с госорганами безбарьерным и удобным. Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для ведения бизнеса", - прокомментировала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова."Для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели видели не государство, а инструменты поддержки", – в свою очередь отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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россия, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, технологии, экономика

Назван самый востребованный онлайн сервис для бизнеса

09:59 08.04.2021 (обновлено: 10:31 08.04.2021)
 
© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) назвали одним из самых востребованных цифровых сервисов для себя взаимодействие с госорганами онлайн, выяснили в ходе исследования Минэкономразвития РФ и Корпорация МСП.
В исследовании приняли участие 13,5 тысячи респондентов из всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и индустрии информационных технологий: 6% и 5% соответственно.
"По этому направлению респонденты особенно отметили, что удобно в формате online получать информацию с разъяснениями о блокировке счетов (9,07 балла по десятибалльной шкале), задолженностях перед госорганами с возможностью их при необходимости погасить (9,01 балла по десятибалльной шкале). Предпринимателям важно получать обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и имеющимся замечаниям. Этот пункт получил 9,01 балла из десяти возможных", - показало исследование.
Кроме того, для тех, кто планирует открыть бизнес, полезны автоматическое уведомление госорганов о начале деятельности (8,71 балла из десяти), регистрация компании онлайн (8,33 балла), дистанционное открытие счетов (8,32 балла). Далее по востребованности у предпринимателей назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов: получение информации об изменениях законодательства (8,66 балла из 10), электронный документооборот (8,45 балла), формирование отчетности онлайн (8,44 балла).
Далее по востребованности следует доступ онлайн к финансовым мерам поддержки: сервисы подбора и получения льготных кредитов и микрокредитов для бизнеса, подбор и получение рыночных кредитов, а также образование и акселерация. Опрос проведен в рамках создания единой цифровой экосистемы мер поддержки национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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"Мы хотим сделать взаимодействие предпринимателей с госорганами безбарьерным и удобным. Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для ведения бизнеса", - прокомментировала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.
"Для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели видели не государство, а инструменты поддержки", – в свою очередь отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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РоссияКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей БелоусовТехнологииЭкономика
 
 
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