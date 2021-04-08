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В СК ответили депутату на обращение из-за меры пресечения блогеру Билу
В СК ответили депутату на обращение из-за меры пресечения блогеру Билу
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко дала разъяснение депутату Госдумы Олегу Нилову в ответ на обращение по поводу... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T20:19
2021-04-08T20:19
эдвард бил (блогер)
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав володин
москва
мурманская область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко дала разъяснение депутату Госдумы Олегу Нилову в ответ на обращение по поводу различных мер пресечения по делу о ДТП с блогером Эдвардом Билом и по делу о смерти девочки под лавиной в Заполярье.Ранее Нилов на одном из пленарных заседаний Госдумы обратился к главе Следственного комитета РФ с вопросом, почему блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, находится под домашним арестом, в то время как руководитель тургруппы, в которой погибла девочка при сходе снежной массы в Заполярье - в СИЗО. Нилов назвал данную ситуацию несправедливой.По словам Петренко, делом о ДТП с участием блогера Била занимаются подразделения МВД России."Расследование фактов ДТП, повлекших тяжкие последствия, осуществляется подразделениями МВД России. В том числе в производстве органов полиции находится и уголовное дело о ДТП с участием блогера Эдварда Била, и все решения в рамках предварительного следствия по нему принимаются следователями указанного ведомства", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.Комментируя слова Нилова о происшествии в районе Хибин Мурманской области, где девочка погибла под завалами снега, Петренко отметила, что дело действительно находится в производстве следственных органов СК РФ, и уже на текущем этапе расследования установлены грубые нарушения, допущенные руководителем тургруппы - вместо того чтобы следовать разработанному и утвержденному МЧС маршруту по равнинной местности, он решил срезать путь. По данным СК, группа из 13 подростков и троих взрослых оказалась в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения."Исходя из собранных доказательств и тяжести преступления, следователь и принимал решение об избрании меры пресечения. Стоит отметить, что разные происшествия нельзя оценивать по единым стандартам, так же как и давать оценку при отсутствии осведомленности о подробностях случившегося, содержащихся в материалах уголовного дела", - отметила Петренко.По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одна из них - сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице.Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с восьми вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер заявил следствию, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
https://ria.ru/20210408/postradavshaya-1727412693.html
https://ria.ru/20210406/bil-1727075456.html
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эдвард бил (блогер), россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав володин, москва, мурманская область, происшествия

В СК ответили депутату на обращение из-за меры пресечения блогеру Билу

20:19 08.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко дала разъяснение депутату Госдумы Олегу Нилову в ответ на обращение по поводу различных мер пресечения по делу о ДТП с блогером Эдвардом Билом и по делу о смерти девочки под лавиной в Заполярье.
Ранее Нилов на одном из пленарных заседаний Госдумы обратился к главе Следственного комитета РФ с вопросом, почему блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, находится под домашним арестом, в то время как руководитель тургруппы, в которой погибла девочка при сходе снежной массы в Заполярье - в СИЗО. Нилов назвал данную ситуацию несправедливой.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 17:27
Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут еще три операции
По словам Петренко, делом о ДТП с участием блогера Била занимаются подразделения МВД России.
"Расследование фактов ДТП, повлекших тяжкие последствия, осуществляется подразделениями МВД России. В том числе в производстве органов полиции находится и уголовное дело о ДТП с участием блогера Эдварда Била, и все решения в рамках предварительного следствия по нему принимаются следователями указанного ведомства", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:59
Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП
Комментируя слова Нилова о происшествии в районе Хибин Мурманской области, где девочка погибла под завалами снега, Петренко отметила, что дело действительно находится в производстве следственных органов СК РФ, и уже на текущем этапе расследования установлены грубые нарушения, допущенные руководителем тургруппы - вместо того чтобы следовать разработанному и утвержденному МЧС маршруту по равнинной местности, он решил срезать путь. По данным СК, группа из 13 подростков и троих взрослых оказалась в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения.
"Исходя из собранных доказательств и тяжести преступления, следователь и принимал решение об избрании меры пресечения. Стоит отметить, что разные происшествия нельзя оценивать по единым стандартам, так же как и давать оценку при отсутствии осведомленности о подробностях случившегося, содержащихся в материалах уголовного дела", - отметила Петренко.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 12:16
"По полной программе": Губерниев призвал наказать блогера Эдварда Била
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одна из них - сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с восьми вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер заявил следствию, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.
 
Эдвард Бил (блогер)РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав ВолодинМоскваМурманская областьПроисшествия
 
 
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