В СК ответили депутату на обращение из-за меры пресечения блогеру Билу
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко дала разъяснение депутату Госдумы Олегу Нилову в ответ на обращение по поводу различных мер пресечения по делу о ДТП с блогером Эдвардом Билом и по делу о смерти девочки под лавиной в Заполярье.
Ранее Нилов на одном из пленарных заседаний Госдумы обратился к главе Следственного комитета РФ с вопросом, почему блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, находится под домашним арестом, в то время как руководитель тургруппы, в которой погибла девочка при сходе снежной массы в Заполярье - в СИЗО. Нилов назвал данную ситуацию несправедливой.
По словам Петренко, делом о ДТП с участием блогера Била занимаются подразделения МВД России.
"Расследование фактов ДТП, повлекших тяжкие последствия, осуществляется подразделениями МВД России. В том числе в производстве органов полиции находится и уголовное дело о ДТП с участием блогера Эдварда Била, и все решения в рамках предварительного следствия по нему принимаются следователями указанного ведомства", - приводятся слова Петренко на сайте СК РФ.
Комментируя слова Нилова о происшествии в районе Хибин Мурманской области, где девочка погибла под завалами снега, Петренко отметила, что дело действительно находится в производстве следственных органов СК РФ, и уже на текущем этапе расследования установлены грубые нарушения, допущенные руководителем тургруппы - вместо того чтобы следовать разработанному и утвержденному МЧС маршруту по равнинной местности, он решил срезать путь. По данным СК, группа из 13 подростков и троих взрослых оказалась в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения.
"Исходя из собранных доказательств и тяжести преступления, следователь и принимал решение об избрании меры пресечения. Стоит отметить, что разные происшествия нельзя оценивать по единым стандартам, так же как и давать оценку при отсутствии осведомленности о подробностях случившегося, содержащихся в материалах уголовного дела", - отметила Петренко.
По данным ГИБДД, 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель спорткара выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. Всего по делу несколько пострадавших. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, одна из них - сотрудник аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с восьми вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Сам блогер заявил следствию, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.