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В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО
В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО "Матросская тишина", куда попал по обвинению во взяточничестве, рассказала РИА Новости РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:50
2021-04-08T10:50
россия
онк
иван белозерцев
матросская тишина
борис шпигель
пензенская область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО "Матросская тишина", куда попал по обвинению во взяточничестве, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.Она добавила, что жалоб у Белозерцева на условия содержания нет, состояние у него нормальное.Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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россия, онк, иван белозерцев, матросская тишина, борис шпигель, пензенская область

В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО

10:50 08.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО "Матросская тишина", куда попал по обвинению во взяточничестве, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.
"Он читает Библию, говорит, что в тюрьме окончательно понимаешь, насколько важна поддержка общества. Он также благодарит всех, что его не забывают и поддерживают", - сказала Дружинина.
Она добавила, что жалоб у Белозерцева на условия содержания нет, состояние у него нормальное.
Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
 
РоссияОНКИван БелозерцевМатросская тишинаБорис ШпигельПензенская область
 
 
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