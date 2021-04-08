В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО "Матросская тишина", куда попал по обвинению во взяточничестве, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.
"Он читает Библию, говорит, что в тюрьме окончательно понимаешь, насколько важна поддержка общества. Он также благодарит всех, что его не забывают и поддерживают", - сказала Дружинина.
Она добавила, что жалоб у Белозерцева на условия содержания нет, состояние у него нормальное.
Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия".