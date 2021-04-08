https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО

В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО "Матросская тишина", куда попал по обвинению во взяточничестве, рассказала РИА Новости РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:50

2021-04-08T10:50

2021-04-08T10:50

россия

онк

иван белозерцев

матросская тишина

борис шпигель

пензенская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602331704_0:59:3006:1749_1920x0_80_0_0_89e03d382dd35e9b176a17868d00cb02.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО "Матросская тишина", куда попал по обвинению во взяточничестве, рассказала РИА Новости член московской ОНК Ольга Дружинина.Она добавила, что жалоб у Белозерцева на условия содержания нет, состояние у него нормальное.Белозерцев проходит вместе с экс-сенатором Борисом Шпигелем и другими фигурантами по громкому делу о коррупции. Все шесть обвиняемых заключены в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

россия

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онк, иван белозерцев, матросская тишина, борис шпигель, пензенская область