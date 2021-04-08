https://ria.ru/20210408/beshenstvo-1727430410.html

В Саратове ввели карантин из-за бешенства лисы

В Саратове ввели карантин из-за бешенства лисы

Карантин из-за бешенства лисы установлен на территории Саратова, следует из опубликованного в четверг постановления за подписью вице-губернатора Игоря... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:04

2021-04-08T19:04

2021-04-08T19:04

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 8 апр - РИА Новости. Карантин из-за бешенства лисы установлен на территории Саратова, следует из опубликованного в четверг постановления за подписью вице-губернатора Игоря Пивоварова."В связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратов, 3-й проезд Строителей, дом 8А … объявить территорию муниципального образования "Город Саратов" Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 6 апреля 2021 года", - говорится в документе.Согласно постановлению, на период карантина в Саратове запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города и отлов там диких животных для вывоза в зоопарки.Уточняется, что карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного, у которого заподозрено бешенство.

https://ria.ru/20210303/karantin-1599750507.html

саратовская область

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, саратов, происшествия