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В Саратове ввели карантин из-за бешенства лисы
В Саратове ввели карантин из-за бешенства лисы
Карантин из-за бешенства лисы установлен на территории Саратова, следует из опубликованного в четверг постановления за подписью вице-губернатора Игоря... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:04
2021-04-08T19:04
саратовская область
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 8 апр - РИА Новости. Карантин из-за бешенства лисы установлен на территории Саратова, следует из опубликованного в четверг постановления за подписью вице-губернатора Игоря Пивоварова."В связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратов, 3-й проезд Строителей, дом 8А … объявить территорию муниципального образования "Город Саратов" Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 6 апреля 2021 года", - говорится в документе.Согласно постановлению, на период карантина в Саратове запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города и отлов там диких животных для вывоза в зоопарки.Уточняется, что карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного, у которого заподозрено бешенство.
https://ria.ru/20210303/karantin-1599750507.html
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саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове ввели карантин из-за бешенства лисы

19:04 08.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок на острове Русский во Владивостоке
Лисенок на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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САРАТОВ, 8 апр - РИА Новости. Карантин из-за бешенства лисы установлен на территории Саратова, следует из опубликованного в четверг постановления за подписью вице-губернатора Игоря Пивоварова.
"В связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратов, 3-й проезд Строителей, дом 8А … объявить территорию муниципального образования "Город Саратов" Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 6 апреля 2021 года", - говорится в документе.
Согласно постановлению, на период карантина в Саратове запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города и отлов там диких животных для вывоза в зоопарки.
Уточняется, что карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного, у которого заподозрено бешенство.
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