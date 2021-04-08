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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/belorussiya-1727448887.html
Минздрав Белоруссии рассказал о планах по производству "Спутника V"
Минздрав Белоруссии рассказал о планах по производству "Спутника V"
Белоруссия планирует в октябре наладить выпуск российской вакцины от коронавируса COVID-19 по полному производственному циклу, сообщил в четверг глава минздрава РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:05
2021-04-08T22:28
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует в октябре наладить выпуск российской вакцины от коронавируса COVID-19 по полному производственному циклу, сообщил в четверг глава минздрава республики Дмитрий Пиневич.Ранее на базе фармацевтического предприятия "Белмедпрепараты" начался розлив российской вакцины "Спутник V". Планируется, что первая промышленная партия будет выпущена в середине апреля. Между тем в феврале гендиректор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич сообщил, что ведутся переговоры с одной из российских компаний по организации выпуска в Белоруссии вакцины против коронавируса по полному производственному циклу.Министр также сообщил, что на "Белмедпрепаратах" 15-16 апреля будет выпущена первая промышленная партия "Спутника V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии составило 331 808, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 2324 пациента.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал ранее Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
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российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Минздрав Белоруссии рассказал о планах по производству "Спутника V"

22:05 08.04.2021 (обновлено: 22:28 08.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Белоруссия планирует в октябре наладить выпуск российской вакцины от коронавируса COVID-19 по полному производственному циклу, сообщил в четверг глава минздрава республики Дмитрий Пиневич.
Ранее на базе фармацевтического предприятия "Белмедпрепараты" начался розлив российской вакцины "Спутник V". Планируется, что первая промышленная партия будет выпущена в середине апреля. Между тем в феврале гендиректор госпредприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич сообщил, что ведутся переговоры с одной из российских компаний по организации выпуска в Белоруссии вакцины против коронавируса по полному производственному циклу.

"Второй у нас идет проект – это полная вакцина, то есть … создание ее с нуля, российской тоже вакцины. С другими партнерами российскими на другой площадке "Белмедпрепаратов". Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, это будет полный цикл уже", - сказал Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг. О какой именно российской вакцине идет речь, Пиневич не уточнил.

Министр также сообщил, что на "Белмедпрепаратах" 15-16 апреля будет выпущена первая промышленная партия "Спутника V".
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии составило 331 808, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 2324 пациента.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал ранее Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
 
 
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