https://ria.ru/20210408/belchata-1727416436.html

В Воронеже спасли пятерых новорожденных бельчат

В Воронеже спасли пятерых новорожденных бельчат

Зооволонтеры в Воронеже выкармливают пятерых спасенных новорожденных бельчат, рассказала РИА Новости глава центра реабилитации диких животных "Сердце леса"... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:50

2021-04-08T17:50

2021-04-08T18:28

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Зооволонтеры в Воронеже выкармливают пятерых спасенных новорожденных бельчат, рассказала РИА Новости глава центра реабилитации диких животных "Сердце леса" Анита Придоткайте.Один из местных жителей обнаружил в бочке с водой на своем участке утонувшую белку — она хотела попить, но не удержалась и упала. Дочь мужчины обратилась к зооволонтерам с просьбой спасти оставшихся у белки пятерых бельчат."Мы выехали на место, забрали бельчат, сейчас они у нас. Им не больше 25 дней, потому что нижние резцы только-только начали у них прорезаться, а у белки нижние резцы выходят где-то на 21-23 день с момента рождения. Перспективы такие: выкармливание, дичание в вольере и потом, соответственно, сам выпуск", — сказала Придоткайте.По ее словам, бельчата после всего произошедшего вполне могут выжить в диких условиях."Такая практика есть. Тем более это не один бельчонок, их несколько, они между собой общаются, им будет легче отвыкнуть от человека, когда они перестанут зависеть от молока", — добавила собеседница агентства.Бельчата еще слепые, это три девочки и два мальчика. За пару дней у волонтеров они прибавили по пять граммов, и это очень хорошо, отмечает Придоткайте. Но выкармливать малышей дело непростое: их кормят специальной смесью из пипетки каждые два часа, процесс сопровождается специальным массажем животиков.Волонтер рассказала, что после того, как новость попала в СМИ, в "Сердце леса" поступает очень много обращений с просьбой отдать или продать им бельчонка. Но центр реабилитации таким не занимается, подчеркивает Придоткайте. Животных отдают в компетентные руки только в случае, если достоверно известно, что они не смогут выжить на воле."Это сейчас они кажутся "мимими". Но когда это животное достигает периода полового созревания, оно становится очень активным, даже агрессивным. Это изгрызенные проводка, мебель, обои, порванные шторы и прочее", — заключила она.

https://ria.ru/20210408/kenguru-1727414828.html

https://ria.ru/20210408/tyulen-1727383676.html

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россия, воронеж, общество