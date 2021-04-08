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В Китае опубликована Белая книга "Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая"
В Китае опубликована Белая книга "Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая"
пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала Белую книгу “Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая”. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:00
2021-04-08T17:00
2021-04-08T17:00
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МОСКВА, 8 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала Белую книгу “Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая”. Книга издана с целью представить великий путь страны в деле искоренения абсолютной нищеты, ознакомить с подходами, методиками, практикой и опытом Китая в области сокращения масштабов бедности.Белая книга состоит из предисловия, заключения и пяти разделов: “Торжественное обещание Коммунистической партии Китая”, “Полная победа в интенсивной борьбе с бедностью в новую эпоху”, “Стратегия по оказанию адресной помощи нуждающимся”, “Изучение новых путей сокращения масштабов нищеты” и “Совместное создание сообщества единой судьбы человечества, характеризующегося совместным развитием и отсутствием бедности”．В этом году отмечается 100-летний юбилей Коммунистической партии Китая, которая сплотила и направляет китайский народ в борьбе с бедностью с непоколебимой верой и упорной волей на протяжении века, отмечается в документе.В Китае проживает почти одна пятая часть населения мира. Полное искоренение абсолютной нищеты в КНР является важной вехой не только в истории китайской нации, но и в истории цивилизации.Опыт Китая в борьбе с бедностью свидетельствует о том, что мужество, дальновидность, чувство ответственности, преданность делу и готовность реагировать на вызовы имеют первостепенную важность, говорится в Белой книге “Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая”．
https://ria.ru/20210111/kniga-1592560594.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, коммунистическая партия китая, в мире
МОСКВА, 8 апр — Проект "Россия-Китай: Главное".
пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала Белую книгу “Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая
”.
Книга издана с целью представить великий путь страны в деле искоренения абсолютной нищеты, ознакомить с подходами, методиками, практикой и опытом Китая в области сокращения масштабов бедности.
Белая книга состоит из предисловия, заключения и пяти разделов: “Торжественное обещание Коммунистической партии Китая
”, “Полная победа в интенсивной борьбе с бедностью в новую эпоху”, “Стратегия по оказанию адресной помощи нуждающимся”, “Изучение новых путей сокращения масштабов нищеты” и “Совместное создание сообщества единой судьбы человечества, характеризующегося совместным развитием и отсутствием бедности”．
В этом году отмечается 100-летний юбилей Коммунистической партии Китая, которая сплотила и направляет китайский народ в борьбе с бедностью с непоколебимой верой и упорной волей на протяжении века, отмечается в документе.
В Китае проживает почти одна пятая часть населения мира. Полное искоренение абсолютной нищеты в КНР является важной вехой не только в истории китайской нации, но и в истории цивилизации.
Опыт Китая в борьбе с бедностью свидетельствует о том, что мужество, дальновидность, чувство ответственности, преданность делу и готовность реагировать на вызовы имеют первостепенную важность, говорится в Белой книге “Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая”．