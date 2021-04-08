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АТБ получил в 2020 году 2,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
АТБ получил в 2020 году 2,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам 2020 года составила 2,05 миллиарда рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:12
2021-04-08T13:10
россия
азиатско-тихоокеанский банк
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам 2020 года составила 2,05 миллиарда рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), говорится в сообщении кредитной организации. На величину показателя оказали влияние повышение эффективности работы банка и положительная переоценка финансовых инструментов."В 2020 году Банк сохранил прибыльность и значительно улучшил качество активов. Мы планомерно и успешно развивали дистанционные каналы обслуживания, количество пользователей мобильного приложения выросло в 1,5 раза. АТБ также способствовал восстановлению работы предприятий малого и среднего бизнеса от последствий пандемии, участвуя в государственных программах кредитования", - цитируется в сообщении председатель правления банка Алексей Коровин. Активы АТБ выросли на 36,9% с 97,1 миллиарда рублей в 2019 году до 132,8 миллиарда рублей в 2020 году. Собственные средства увеличились на 11,6% с 16 миллиардов рублей до 17,9 миллиарда рублей.Кредиты, предоставленные клиентам, выросли на 35,9% и составили 73,5 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли на 25%, до 7,1 миллиарда рублей. Объем средств на счетах и депозитах клиентов банка увеличился на 26,2% и составил 98,4 миллиарда рублей. Наибольший рост показал объем средств юридических лиц, которые выросли на 19,8 миллиарда рублей (рост 80,9%) - до 44,2 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы банка в отчетный период продемонстрировали рост 15%, достигнув 3,1 миллиарда рублей. Собственные средства банка выросли на 12% и на конец периода составили 17,9 миллиарда рублей. В отчетный период Банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним. Норматив достаточности капитала составил 11,6%, норматив достаточности капитала первого уровня - 10,8%.Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, работает на российском рынке с 1992 года, входит в ТОП-50 российских банков по активам. АТБ обслуживает более 850 тысяч клиентов-физических лиц и около 25 тысяч корпоративных клиентов. Сеть банка работает в более чем ста населенных пунктах 19 регионов. Центральный Банк Российской Федерации владеет более 99% акций АТБ.
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россия, азиатско-тихоокеанский банк

АТБ получил в 2020 году 2,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

12:12 08.04.2021 (обновлено: 13:10 08.04.2021)
 
© Фото : АТБАТБ получил в 2020 году 2,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
АТБ получил в 2020 году 2,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : АТБ
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам 2020 года составила 2,05 миллиарда рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), говорится в сообщении кредитной организации.
На величину показателя оказали влияние повышение эффективности работы банка и положительная переоценка финансовых инструментов.
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"В 2020 году Банк сохранил прибыльность и значительно улучшил качество активов. Мы планомерно и успешно развивали дистанционные каналы обслуживания, количество пользователей мобильного приложения выросло в 1,5 раза. АТБ также способствовал восстановлению работы предприятий малого и среднего бизнеса от последствий пандемии, участвуя в государственных программах кредитования", - цитируется в сообщении председатель правления банка Алексей Коровин.
Активы АТБ выросли на 36,9% с 97,1 миллиарда рублей в 2019 году до 132,8 миллиарда рублей в 2020 году. Собственные средства увеличились на 11,6% с 16 миллиардов рублей до 17,9 миллиарда рублей.
Кредиты, предоставленные клиентам, выросли на 35,9% и составили 73,5 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли на 25%, до 7,1 миллиарда рублей.
Объем средств на счетах и депозитах клиентов банка увеличился на 26,2% и составил 98,4 миллиарда рублей. Наибольший рост показал объем средств юридических лиц, которые выросли на 19,8 миллиарда рублей (рост 80,9%) - до 44,2 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы банка в отчетный период продемонстрировали рост 15%, достигнув 3,1 миллиарда рублей.
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Азиатско-Тихоокеанский банк доказал эффективность, заявили в ЦБ
Собственные средства банка выросли на 12% и на конец периода составили 17,9 миллиарда рублей. В отчетный период Банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним. Норматив достаточности капитала составил 11,6%, норматив достаточности капитала первого уровня - 10,8%.
Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, работает на российском рынке с 1992 года, входит в ТОП-50 российских банков по активам. АТБ обслуживает более 850 тысяч клиентов-физических лиц и около 25 тысяч корпоративных клиентов. Сеть банка работает в более чем ста населенных пунктах 19 регионов. Центральный Банк Российской Федерации владеет более 99% акций АТБ.
 
РоссияАзиатско-Тихоокеанский Банк
 
 
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