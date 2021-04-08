СК начал проверку после смерти первого зампреда пермского банка
11:45 08.04.2021 (обновлено: 11:53 08.04.2021)
ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя правления пермского банка обнаружен мертвым на рабочем месте, следствие ведет проверку инцидента, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР.
"По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, сотрудниками ведомства проведен осмотр места происшествия", - рассказали в следственном управлении. Собеседница агентства уточнила, что следователи не выявили признаки насильственной смерти.
Государственная инспекция труда в Пермском крае в четверг проинформировала, что работник банка скончался на рабочем месте 2 апреля. "В настоящее время в коммерческой организации создана комиссия по расследованию несчастного случая, произошедшего с первым заместителем председателя правления банка, под председательством государственного инспектора труда в Пермском крае, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования дадут оценку условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха.
Несколько пермских СМИ предположили, что умершим является первый заместитель председателя правления банка "Пермь" Олег Вайсман. Оперативно получить комментарий в банке "Пермь" РИА Новости не удалось. В коммерческой организации пообещали дать официальное заявление позже.
На сайте банка указано, что Вайсман в январе 1994 года был согласован Банком России на должность заместителя руководителя, через два года занял кресло первого заместителя председателя правления банка. Он окончил в 1987 году пермский политех, в 1980-е годы работал стажером-исследователем в Горном институте УрО АН СССР.