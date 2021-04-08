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СК начал проверку после смерти первого зампреда пермского банка
СК начал проверку после смерти первого зампреда пермского банка
Первый заместитель председателя правления пермского банка обнаружен мертвым на рабочем месте, следствие ведет проверку инцидента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:45
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пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя правления пермского банка обнаружен мертвым на рабочем месте, следствие ведет проверку инцидента, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР.Государственная инспекция труда в Пермском крае в четверг проинформировала, что работник банка скончался на рабочем месте 2 апреля. "В настоящее время в коммерческой организации создана комиссия по расследованию несчастного случая, произошедшего с первым заместителем председателя правления банка, под председательством государственного инспектора труда в Пермском крае, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе расследования дадут оценку условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха.Несколько пермских СМИ предположили, что умершим является первый заместитель председателя правления банка "Пермь" Олег Вайсман. Оперативно получить комментарий в банке "Пермь" РИА Новости не удалось. В коммерческой организации пообещали дать официальное заявление позже.На сайте банка указано, что Вайсман в январе 1994 года был согласован Банком России на должность заместителя руководителя, через два года занял кресло первого заместителя председателя правления банка. Он окончил в 1987 году пермский политех, в 1980-е годы работал стажером-исследователем в Горном институте УрО АН СССР.
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россия, скр, ссср, пермский край, происшествия

СК начал проверку после смерти первого зампреда пермского банка

11:45 08.04.2021 (обновлено: 11:53 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя правления пермского банка обнаружен мертвым на рабочем месте, следствие ведет проверку инцидента, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР.
"По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, сотрудниками ведомства проведен осмотр места происшествия", - рассказали в следственном управлении. Собеседница агентства уточнила, что следователи не выявили признаки насильственной смерти.
Государственная инспекция труда в Пермском крае в четверг проинформировала, что работник банка скончался на рабочем месте 2 апреля. "В настоящее время в коммерческой организации создана комиссия по расследованию несчастного случая, произошедшего с первым заместителем председателя правления банка, под председательством государственного инспектора труда в Пермском крае, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования дадут оценку условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха.
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7 апреля, 12:17
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Несколько пермских СМИ предположили, что умершим является первый заместитель председателя правления банка "Пермь" Олег Вайсман. Оперативно получить комментарий в банке "Пермь" РИА Новости не удалось. В коммерческой организации пообещали дать официальное заявление позже.
На сайте банка указано, что Вайсман в январе 1994 года был согласован Банком России на должность заместителя руководителя, через два года занял кресло первого заместителя председателя правления банка. Он окончил в 1987 году пермский политех, в 1980-е годы работал стажером-исследователем в Горном институте УрО АН СССР.
 
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