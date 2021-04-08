https://ria.ru/20210408/arkhangelsk-1727374578.html
Источник сообщил об этапировании отца директора ФБК* в Архангельск
Источник сообщил об этапировании отца директора ФБК* в Архангельск
Отца директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, этапировали из Ростова-на-Дону в Архангельск, РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:28
2021-04-08T14:28
2021-04-08T14:28
россия
владимир воронин
архангельск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Отца директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, этапировали из Ростова-на-Дону в Архангельск, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.Жданов был задержан в Ростовской области 26 марта. На следующий день Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал его арест до 21 мая 2021 года включительно. В среду Ростовский областной суд оставил это решение без изменения."Жданова этапировали в Архангельск", - сказал собеседник агентства.Его адвокат Владимир Воронин уточнил РИА Новости, что именно в Архангельске было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении его подзащитного.По его информации, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, владимир воронин, архангельск, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Отца директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, этапировали из Ростова-на-Дону в Архангельск, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.
Жданов был задержан в Ростовской области 26 марта. На следующий день Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал его арест до 21 мая 2021 года включительно. В среду Ростовский областной суд оставил это решение без изменения.
"Жданова этапировали в Архангельск", - сказал собеседник агентства.
Его адвокат Владимир Воронин
уточнил РИА Новости, что именно в Архангельске
было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении его подзащитного.
По его информации, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.
За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.
При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента