https://ria.ru/20210408/arkhangelsk-1727374578.html

Источник сообщил об этапировании отца директора ФБК* в Архангельск

Источник сообщил об этапировании отца директора ФБК* в Архангельск

Отца директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, этапировали из Ростова-на-Дону в Архангельск, РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:28

2021-04-08T14:28

2021-04-08T14:28

россия

владимир воронин

архангельск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_f74899539f210e27e32c6d643d7d2ada.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Отца директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, этапировали из Ростова-на-Дону в Архангельск, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.Жданов был задержан в Ростовской области 26 марта. На следующий день Советский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал его арест до 21 мая 2021 года включительно. В среду Ростовский областной суд оставил это решение без изменения."Жданова этапировали в Архангельск", - сказал собеседник агентства.Его адвокат Владимир Воронин уточнил РИА Новости, что именно в Архангельске было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении его подзащитного.По его информации, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир воронин, архангельск, происшествия