https://ria.ru/20210408/arbuzov-1727198377.html

Игорь Арбузов: мы делаем все, чтобы наша продукция была конкурентной

Игорь Арбузов: мы делаем все, чтобы наша продукция была конкурентной

В феврале было объявлено о завершении формирования холдинга ракетного двигателестроения во главе с НПО "Энергомаш". Процесс длился с 2015 года. Теперь в одном... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:00

2021-04-08T11:00

2021-04-08T11:00

россия

игорь арбузов

энергомаш

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152558/99/1525589945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03b2857f5ea0b9e8c146d2fe3ff599b6.jpg

В феврале было объявлено о завершении формирования холдинга ракетного двигателестроения во главе с НПО "Энергомаш". Процесс длился с 2015 года. Теперь в одном холдинге собраны практически все отечественные компетенции в области ракетного двигателестроения и двигателей для космических аппаратов. О новой структуре, разработке ракетных двигателей на метане и водороде, о стоимости двигателей для ракеты "Ангара", поставках продукции в США и отношении к Илону Маску в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Струговцу и Андрею Красильникову в преддверии Дня космонавтики рассказал генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.– Одна из работ, которую вы должны завершить в ближайшее время – создание двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5". Расскажите, как идет работа над двигателем? Когда планируется изготовить первый серийный образец?– В конце прошлого года мы начали испытания первого доводочного двигателя, а до этого для примерочных испытаний отправили макет еще одного РД-171МВ в Самару. Дальше будет собран двигатель для постановки в макет ракеты. Всего до конца года наша задача – собрать четыре двигателя для различных испытаний, в том числе огневых в составе первой ступени. В 2022 году мы начинаем поставку РД-171МВ для летных испытаний, и нет никаких сомнений, что мы выполним свои обязательства.– Сколько всего двигателей предполагается изготавливать в год?– По сегодняшним оценкам – по 3-4 серийных двигателя в год после 2023 года. Все будет зависеть от того, как будет формироваться спрос на рынке пусковых услуг на ракету "Союз-5".– Что отличает РД-171МВ для "Союза-5" от РД-171М для "Зенита"?– В новой версии двигателя мы полностью поменяли всю систему управления на российскую. Кроме того, за небольшим исключением практически все узлы и агрегаты были подвергнуты изменениям с учетом того опыта, который мы получили при создании двигателей РД-180 для ракет Atlas 5 и РД-191 для "Ангары", в первую очередь с точки зрения прочностных характеристик, надежности, качества выпускаемой продукции.– Можно ли модернизировать под ракеты "Союз-5" оставшиеся в запасах двигатели для ракеты "Зенит"?– С учетом требований, заложенных в ракету "Союз-5", имеющиеся двигатели невозможно модернизировать. Пока судьба их непонятна.– Раньше звучала идея разработки более мощного двигателя РД-175 на базе РД-171М. Сейчас в каком она состоянии?– Периодически возвращаемся к этой идее. В свое время по РД-175 были проведены работы, сделан эскизный проект, но пока на этом остановились.– В прошлом году было завершено изготовление двигателей РД-276 для ракет "Протон". Сколько комплектов двигателей осталось использовать до завершения программы? Не планируется ли возобновлять их производство?– В начале 2020 года мы отгрузили в Центр Хруничева последние два комплекта двигателей. На этом их производство закончено. Сегодня вся оснастка законсервирована, оборудование находится в состоянии мобилизационной готовности. Никаких решений по поводу возобновления производства двигателей пока нет.– Ваше предприятие производит двигатели для ракеты "Ангара", которая сменит "Протон". Когда планируется изготовить первый двигатель РД-191М для модернизированной "Ангары-А5М"?– Сейчас практически полностью завершена разработка конструкторской документации на этот двигатель. Полностью изменена кооперация. Практически все, что раньше закупалось вне интегрированной структуры ракетного двигателестроения, теперь изготавливается на предприятиях холдинга. В Перми завершается строительство нового, современного завода для производства этого двигателя, и ведется закупка материалов для изготовления первых двух РД-191М. Первый экземпляр планируется изготовить в середине 2022 года и в том же году на площадке в Химках приступить к его испытаниям. В 2023 году мы должны поставить серийные двигатели для летных испытаний.– Новая версия двигателя для "Ангары-А5М" будет дешевле первоначальной версии для "Ангары-А5"?– Мы делаем все возможное, чтобы снизить цену двигателя, сделать ракету конкурентной. Для этого проводится целый комплекс мероприятий – это и перевод на пермскую площадку, и применение современных технологий, и оптимизация процессов производства. Все эти шаги позволят добиться снижения цены.– Сможет ли по объемам производства двигатель для "Ангары" для пермского предприятия "Протон-ПМ" стать заменой ранее выпускавшегося двигателя для ракет "Протон"?– Мощностей для производства двигателей хватает. Но таких объемов, когда в самые напряженные времена производилось по 16 комплектов двигателей РД-276 в год, а пуски Протона были раз в месяц, наверное, уже не будет.– Можете пояснить: производство двигателя для "Ангары" передается в Пермь, у вас остается производство двигателей для ракеты "Союз-5". Что еще будет производиться на подмосковной площадке, а что в филиалах?– НПО "Энергомаш" сохранит производство РД-171МВ, а производственная база будет использоваться как опытный завод для создания перспективных образцов ракетных двигателей. Из-за того, что на "Энергомаше" производятся два типа двигателей для США, двигатели для "Ангары" и "Союза-5", мы не можем сконцентрироваться на создании опытных образцов перспективных двигателей, не мешая серийному производству. Освобождая производство, мы даем себе возможность ускорить процессы разработки новых двигателей до 3-4 лет. Скорость вывода двигателя на рынок очень важна, даже принципиальна. Темпы, которые мы позволяли себе раньше, по 10-15 лет, никого в мире не устраивают. И потенциальных партнеров интересует наша возможность поставить для них двигатели максимум за 3-5 лет. На этом рынке очень высокая конкуренция. И еще надо понимать, что все страны, в основном, пытаются локализовать производство двигателей у себя, потому что это продукция двойного назначения.В Перми на "Протон-ПМ", как уже было сказано, будет развернуто производство РД-191М, а также производство газотурбинных электростанций, компонентов авиационных двигателей.Что касается Воронежского центра ракетного двигателестроения, то там продолжат производить двигатели для вторых ступеней ракет "Союз" и "Ангара", будет вестись работа по водородной и метановой тематике.С местом размещения производства коммерческого двигателя мы пока не определились. Рассматриваем варианты.– Какие перспективы у двигателя РД-180МВ для ракет "Союз-6", и где он будет производиться?– Все зависит от решения, которое будет принято по "Союзу-6" и сверхтяжелой ракете, в которой двигатель должен стоять на центральном блоке. Если решение о создании ракет будет принято, будем производить его в Химках.– Как вы упомянули, метановая тематика будет сконцентрирована в Воронеже. Сообщалось, что до конца этого года планируется изготовить демонстрационный метановый двигатель РД-0177. Эти планы сохраняются?– Да, мы сегодня ведем над ним активную работу.– Какие перспективы имеются у метанового топлива? Какие преимущества и недостатки вы могли бы назвать?– Сегодня метановая тема захватила весь мир, стала модным трендом. Все начали заниматься метаном. Ближе всего к реализации американцы с ракетой Vulcan и двигателем BE-4. Обещают, что в 2022 году полетят. Метановой тематикой занимаются Китай и Япония. Если говорить о преимуществах метана, то, в первую очередь, он выгоден в многоразовых системах. Во-первых, метан дешевле керосина. Во-вторых, практически не образует сажи, которая является главным препятствием для сокращения сроков и затрат подготовки двигателя для повторного применения. Есть и недостатки – из-за низкой плотности по сравнению с керосином требуются большие по размерам баки. В свое время основатель НПО "Энергомаш" Валентин Петрович Глушко, возглавляя совет по ракетным топливам при Академии наук, исследовал комбинации веществ в качестве окислителя и горючего применительно к ракетным топливам. Была исследована практически вся таблица Менделеева, в том числе и метан. И в результате было показано, что при более высоком удельном импульсе (на примерно 10-15%), чем у кислородно-керосиновых жидкостных двигателей, баки ракеты с метаном той же массы, что и керосин, будут тяжелее. Поэтому идея создания метанового двигателя была отложена, и задачи работать по этой тематике долгое время не ставились.– Можете ли сравнить разрабатываемый в России РД-0169 с американскими двигателями Raptor и BE-4? Наш лучше?– Понимаете, всегда нужно сравнивать сравнимое. BE-4 с тягой 250 тонн, наш РД-0169 создается с тягой около 100-120 тонн. Как их сравнивать? Что касается Raptor, то он тоже в другой весовой категории находится. Время покажет, кто создаст более совершенную конструкцию.– На ваш взгляд, будет ли у американцев готов в 2022 году двигатель BE-4 – замена РД-180?– Мне сложно судить. Пуск первой ракеты Vulcan сдвигается с 2017 года. Понятно, что создание двигателя там идет не без трудностей, но они уже вышли на стендовые испытания. Частный инвестор – компания Blue Origin – очень заинтересована в успехе, ведь в создание двигателя уже вложены значительные средства.– Если заговорили про американцев, как вы относитесь к главе компании SpaceX Илону Маску?– Как к конкуренту. С уважением. На самом деле, он хороший раздражитель не только для нас, но и для американского рынка. При нем пошел новый виток именно коммерческого использования многоразовости. И очевиден результат серьезного прорыва. Но мы все понимаем, что никаких особых супер инновационных решений в его двигателях нет.– Вернемся к метановому топливу. Сообщалось, что в случае, если российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет на метане, то на нижних ступенях могут поставить более мощный двигатель РД-182, чем изначально предполагавшийся РД-0169. Расскажите подробнее об этом.– У нас была и остается идея создания более мощного метанового двигателя для нижних ступеней "сверхтяжа". Ведь при тяге РД-0169 около 100 тонн придется поставить на ракету три десятка таких двигателей. Специалисты РКЦ "Прогресс" согласны с нами, что неразумно ставить "гроздь" маленьких двигателей, поэтому предложен двигатель тягой 250 или даже 600 тонн. Есть понимание, как его сделать, и в свое время такие работы проводились на "Энергомаше".– Расскажите о работах по созданию водородных двигателей РД-0146 и РД-0150?– Проектирование и создание опытного образца РД-0146, предназначенного для разгонного блока КВТК (кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса для ракет семейства "Ангара" – ред.), было завершено в 2014-2017 годах. Потом была пауза. Но сейчас все решения по созданию двигателя приняты.По (двигателям – ред.) РД-0150, предназначенным для третьей ступени ракеты "Ангара-А5В", проведены все работы по эскизному проектированию, теперь необходимо получить решение по нему и дальнейшее финансирование этого проекта. Пока их нет.– То есть многолетняя задержка в создании КВТК не была связана с двигателем?– Она была связана с отсутствием задач для этого разгонного блока. Парадокс в том, что мы стояли у истоков создания водородных двигателей, но являемся единственной страной среди космических держав, которая его не применяет. При этом высокоэффективная и самая высокоэнергетическая топливная пара – кислород и водород – особенно важна, учитывая наше географическое положение. Надеюсь, что в ближайшее время мы примем решение по использованию водородных технологий.– А почему не сложилось с водородом?– Потому что это влечет создание дополнительной наземной инфраструктуры. И сочетание различных компонентов топлива на одном старте является сдерживающим фактором. К тому же мы долгие годы живем с традиционными парком надежных ракет и наземной инфраструктуры. А водород требует очень серьезных инженерных решений и, соответственно, больших затрат на создание, прежде всего, заправочной инфраструктуры.Тем не менее, я считаю, что эффект от него будет значительно выше наших традиционных решений. Это перспективный путь.– В 1990-е годы Россия помогла Индии в создании водородного ракетного двигателя. Какие из ваших двигателей больше всего интересуют зарубежных партнеров сейчас?– Вся гамма двигателей в зависимости от уровня развития технологий в той или иной стране.– Ранее Китай интересовался российскими наработками в области двигателестроения для нужд создания своей сверхтяжелой ракеты. В итоге Китай на своих двигателях будет делать "сверхтяж"?– Я думаю, что да.– А по сотрудничеству с Индией можете что-то сказать?– Переговоры ведутся, и интерес у этого партнера к развитию сотрудничества довольно высокий.– В этом году планируется поставка в США шести двигателей РД-180. Это последние заказанные двигатели или планируются еще?– Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту.– Насколько ощутимым для "Энергомаша" станет завершение контрактов на поставку двигателей в США?– Говорить о том, что это пройдет бесследно для нас, было бы необъективно, поскольку это серьезный объем работ. Помимо экономической выгоды это и постоянный обмен специалистами, и внедрение современных технологий. Но если говорить об объемах, то российских заказов довольно много. И, скажем так, мы ушли от зависимости только от зарубежных контрактов. Многообразие позволяет диверсифицировать портфель заказов и не испытывать серьезных рисков.– А ведь когда-то зарубежный заказ спас предприятие…– Естественно, спас. Тут можно не стесняясь говорить об этом. Это серьезно улучшило возможности и потенциал предприятия. В тот период за счет зарубежных контрактов было серьезно подтянуто качество изготовления двигателей. И система менеджмента качества, которая была внедрена, серьезно помогает нам сейчас в изготовлении двигателей для внутреннего рынка.

https://ria.ru/20210121/raketa-1594000791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/tekhnologii-1596303096.html

https://ria.ru/20210326/angara-1602909479.html

https://ria.ru/20200603/1572387231.html

https://ria.ru/20210309/kosmoproekty-1600526446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь арбузов, энергомаш, интервью