Маленький боец: как альпака научилась жить с ампутированной лапой
Рождение Мари Хоуп было сложным, малышка потеряла маму.
Но это были еще не все беды. Животному пришлось ампутировать сломанную заднюю лапу.
Но это были еще не все беды. Животному пришлось ампутировать сломанную заднюю лапу.
Беспомощную кроху взялась выхаживать начинающий фермер из Фрайзена Ронья Поль.
Беспомощную кроху взялась выхаживать начинающий фермер из Фрайзена Ронья Поль.
Она заказала для Мари специальные ходунки, и вскоре альпака смогла встать на ноги.
Она заказала для Мари специальные ходунки, и вскоре альпака смогла встать на ноги.
У Мари Хоуп отличный аппетит, радуется Ронья.
Животное приспосабливается к новой жизни и осваивается на ферме.
Мари Хоуп и местный обитатель — пес Эрко.
Кажется, громоздкое устройство почти не мешает Мари Хоуп двигаться.
Если все пойдет по плану, животному можно будет сделать протез.
Тогда Мари Хоуп сможет вести обычную жизнь и почти ничем не будет отличаться от собратьев.
Тогда Мари Хоуп сможет вести обычную жизнь и почти ничем не будет отличаться от собратьев.