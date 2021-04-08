https://ria.ru/20210408/alpaka-1727351001.html

Маленький боец: как альпака научилась жить с ампутированной лапой

Маленький боец: как альпака научилась жить с ампутированной лапой

Эту крошку зовут Мари Хоуп, и такое имя ей дали не просто так. С самого рождения жизнь ее полна испытаний. История смелости, надежды и любви — в фотоленте... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:47

2021-04-08T13:47

2021-04-08T18:32

германия

животные

фото

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Эту крошку зовут Мари Хоуп, и такое имя ей дали не просто так. С самого рождения жизнь ее полна испытаний. История смелости, надежды и любви — в фотоленте Ria.ru.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, животные, фото, фото