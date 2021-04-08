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Маленький боец: как альпака научилась жить с ампутированной лапой
Маленький боец: как альпака научилась жить с ампутированной лапой
Эту крошку зовут Мари Хоуп, и такое имя ей дали не просто так. С самого рождения жизнь ее полна испытаний. История смелости, надежды и любви — в фотоленте... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:47
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германия
животные
фото
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Эту крошку зовут Мари Хоуп, и такое имя ей дали не просто так. С самого рождения жизнь ее полна испытаний. История смелости, надежды и любви — в фотоленте Ria.ru.
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германия, животные, фото, фото

Маленький боец: как альпака научилась жить с ампутированной лапой

13:47 08.04.2021 (обновлено: 18:32 08.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Эту крошку зовут Мари Хоуп, и такое имя ей дали не просто так. С самого рождения жизнь ее полна испытаний. История смелости, надежды и любви — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Ralph Orlowski

Рождение Мари Хоуп было сложным, малышка потеряла маму.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
1 из 10

Рождение Мари Хоуп было сложным, малышка потеряла маму.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Но это были еще не все беды. Животному пришлось ампутировать сломанную заднюю лапу.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
2 из 10

Но это были еще не все беды. Животному пришлось ампутировать сломанную заднюю лапу.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Беспомощную кроху взялась выхаживать начинающий фермер из Фрайзена Ронья Поль.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
3 из 10

Беспомощную кроху взялась выхаживать начинающий фермер из Фрайзена Ронья Поль.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Она заказала для Мари специальные ходунки, и вскоре альпака смогла встать на ноги.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
4 из 10

Она заказала для Мари специальные ходунки, и вскоре альпака смогла встать на ноги.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

У Мари Хоуп отличный аппетит, радуется Ронья.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
5 из 10

У Мари Хоуп отличный аппетит, радуется Ронья.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Животное приспосабливается к новой жизни и осваивается на ферме.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
6 из 10

Животное приспосабливается к новой жизни и осваивается на ферме.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Мари Хоуп и местный обитатель — пес Эрко.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
7 из 10

Мари Хоуп и местный обитатель — пес Эрко.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Кажется, громоздкое устройство почти не мешает Мари Хоуп двигаться.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
8 из 10

Кажется, громоздкое устройство почти не мешает Мари Хоуп двигаться.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Если все пойдет по плану, животному можно будет сделать протез.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
9 из 10

Если все пойдет по плану, животному можно будет сделать протез.

© REUTERS / Ralph Orlowski
© REUTERS / Ralph Orlowski

Тогда Мари Хоуп сможет вести обычную жизнь и почти ничем не будет отличаться от собратьев.

Бэйби альпака Мари Хоуп на ферме во Фрайзене, Германия
10 из 10

Тогда Мари Хоуп сможет вести обычную жизнь и почти ничем не будет отличаться от собратьев.

© REUTERS / Ralph Orlowski
 
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