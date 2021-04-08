https://ria.ru/20210408/afrika-1727381535.html

Попова рекомендовала воздержаться от поездок в Африку

Попова рекомендовала воздержаться от поездок в Африку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам не посещать Африку из-за возможного заражения малярией. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:54

2021-04-08T14:54

2021-04-08T15:29

туризм

здоровье - общество

воз

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

африка

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова советует россиянам не посещать Африку из-за возможного заражения малярией.В прошлом году в РФ зарегистрировано 57 завозных случаев малярии. "Они привезли в Российскую Федерацию из мест, где отдыхали или работали, случаи малярии", - добавила Попова.Также она рассказала, что в 2020 году россияне завезли в страну 122 случая лихорадки Денге и пять случаев пневмококковой инфекции.Согласно определению ВОЗ, малярия является излечимой болезнью, "представляющей угрозу для жизни". Она вызывается паразитами (паразитическими простейшими вида Plasmodium falciparum), которые передаются людям исключительно при укусах самками инфицированных комаров. Тропическая малярия - наиболее тяжелая форма заболевания.

https://ria.ru/20210225/afrika-1598988951.html

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здоровье - общество, воз, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африка, в мире