https://ria.ru/20210407/zoom-izuchaet-reshenie-ob-ogranicheniyakh-dlya-gossektora-rf-ono-moglo-byt-prinyato-partnerom-1727192888.html

В Zoom прокомментировали ситуацию с продажами сервиса в России

В Zoom прокомментировали ситуацию с продажами сервиса в России

Zoom изучает сообщения о решении запретить продажи доступа к сервису российским государственным учреждениям, считает, что оно могло быть принято одной из... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:36

2021-04-07T14:36

2021-04-07T15:43

россия

александр башкин

дмитрий песков

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Zoom изучает сообщения о решении запретить продажи доступа к сервису российским государственным учреждениям, считает, что оно могло быть принято одной из партнерских компаний, сообщили РИА Новости в компании.Накануне стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."Звучит, как будто это могло основываться на сообщениях от одной из наших компаний-партнеров в области продаж, а не Zoom. Мы изучаем этот вопрос", - ответили агентству в компании.Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин ранее сообщил РИА Новости, что, если решение о запрете будет окончательно принято, не исключена блокировка Zoom на территории России.Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ограничения, введенные сервисом видеоконференций Zoom, отметил, что в этом нет ничего страшного, "свято место пусто не бывает".

https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html

https://ria.ru/20210407/zoom-1727169598.html

россия

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россия, александр башкин, дмитрий песков, владимир путин, технологии, общество