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В Zoom прокомментировали ситуацию с продажами сервиса в России
В Zoom прокомментировали ситуацию с продажами сервиса в России
Zoom изучает сообщения о решении запретить продажи доступа к сервису российским государственным учреждениям, считает, что оно могло быть принято одной из... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:36
2021-04-07T15:43
россия
александр башкин
дмитрий песков
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Zoom изучает сообщения о решении запретить продажи доступа к сервису российским государственным учреждениям, считает, что оно могло быть принято одной из партнерских компаний, сообщили РИА Новости в компании.Накануне стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."Звучит, как будто это могло основываться на сообщениях от одной из наших компаний-партнеров в области продаж, а не Zoom. Мы изучаем этот вопрос", - ответили агентству в компании.Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин ранее сообщил РИА Новости, что, если решение о запрете будет окончательно принято, не исключена блокировка Zoom на территории России.Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ограничения, введенные сервисом видеоконференций Zoom, отметил, что в этом нет ничего страшного, "свято место пусто не бывает".
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россия, александр башкин, дмитрий песков, владимир путин, технологии, общество

В Zoom прокомментировали ситуацию с продажами сервиса в России

14:36 07.04.2021 (обновлено: 15:43 07.04.2021)
 
© REUTERS / Loren Elliott/File PhotoВидеоконференция в приложении Zoom
Видеоконференция в приложении Zoom - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Loren Elliott/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Zoom изучает сообщения о решении запретить продажи доступа к сервису российским государственным учреждениям, считает, что оно могло быть принято одной из партнерских компаний, сообщили РИА Новости в компании.
Накануне стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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"Звучит, как будто это могло основываться на сообщениях от одной из наших компаний-партнеров в области продаж, а не Zoom. Мы изучаем этот вопрос", - ответили агентству в компании.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин ранее сообщил РИА Новости, что, если решение о запрете будет окончательно принято, не исключена блокировка Zoom на территории России.
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ограничения, введенные сервисом видеоконференций Zoom, отметил, что в этом нет ничего страшного, "свято место пусто не бывает".
 
РоссияАлександр БашкинДмитрий ПесковВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
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