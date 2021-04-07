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В российских вузах прокомментировали отказ в продлении лицензии Zoom
В российских вузах прокомментировали отказ в продлении лицензии Zoom
Российские вузы рассказали "Известиям", как отказ в продлении лицензии Zoom повлияет на их работу, а также об альтернативных платформах для коммуникации. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:13
2021-04-07T13:13
zoom
россия
снг
сибирский федеральный университет
финансовый университет при правительстве рф
новосибирский государственный университет
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские вузы рассказали "Известиям", как отказ в продлении лицензии Zoom повлияет на их работу, а также об альтернативных платформах для коммуникации. Так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что в учебном заведении не до конца понимают причину такого отказа, "поскольку для компании это выгодная история".Абанкина отметила, что платформа MS Teams, которую вуз будет использовать как альтернативу Zoom, больше ориентирована на образовательную деятельность, чем на проведение конференций. Это, по ее мнению, усложнит работу не только внутри учреждения, но и сделает менее комфортным общение с иностранными коллегами.О подобной проблеме сообщил руководитель департамента информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) Кирилл Захарьин. Он рассказал, что на данный момент в университете используют около двадцати корпоративных аккаунтов в Zoom, которые должны действовать до июля текущего года. Однако после этого СФУ не сможет продлить лицензии.Об аналогичной ситуации сообщили и в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).В свою очередь, проректор по цифровизации Финансового университета Алесей Аносов подчеркнул, что вуз не может приобрести подписку Zoom, а лицензия закончится в сентябре 2021 года. Вместе с тем он добавил, что Zoom является вспомогательной платформой для университета.Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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zoom, россия, снг, сибирский федеральный университет, финансовый университет при правительстве рф, новосибирский государственный университет, высшая школа экономики (вшэ), общество

В российских вузах прокомментировали отказ в продлении лицензии Zoom

13:13 07.04.2021
 
© REUTERS / Loren Elliott/File PhotoВидеоконференция в приложении Zoom
Видеоконференция в приложении Zoom - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Loren Elliott/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские вузы рассказали "Известиям", как отказ в продлении лицензии Zoom повлияет на их работу, а также об альтернативных платформах для коммуникации.
Так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что в учебном заведении не до конца понимают причину такого отказа, "поскольку для компании это выгодная история".
"<…> сейчас все срочно переходят на другие платформы", ― заявила она.
Абанкина отметила, что платформа MS Teams, которую вуз будет использовать как альтернативу Zoom, больше ориентирована на образовательную деятельность, чем на проведение конференций. Это, по ее мнению, усложнит работу не только внутри учреждения, но и сделает менее комфортным общение с иностранными коллегами.
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О подобной проблеме сообщил руководитель департамента информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) Кирилл Захарьин. Он рассказал, что на данный момент в университете используют около двадцати корпоративных аккаунтов в Zoom, которые должны действовать до июля текущего года. Однако после этого СФУ не сможет продлить лицензии.
Об аналогичной ситуации сообщили и в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
В свою очередь, проректор по цифровизации Финансового университета Алесей Аносов подчеркнул, что вуз не может приобрести подписку Zoom, а лицензия закончится в сентябре 2021 года. Вместе с тем он добавил, что Zoom является вспомогательной платформой для университета.
"Просто прекратим использование Zoom. Мы используем разные платформы, как отечественного происхождения, так и зарубежного…за время "пандемической дистанционки" наши преподаватели привыкли к разным сервисам", ― пояснил он.
Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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ZOOMРоссияСНГСибирский федеральный университетФинансовый университет при Правительстве РФНовосибирский государственный университетВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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