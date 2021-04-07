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В российских вузах прокомментировали отказ в продлении лицензии Zoom

В российских вузах прокомментировали отказ в продлении лицензии Zoom

Российские вузы рассказали "Известиям", как отказ в продлении лицензии Zoom повлияет на их работу, а также об альтернативных платформах для коммуникации. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:13

2021-04-07T13:13

2021-04-07T13:13

zoom

россия

снг

сибирский федеральный университет

финансовый университет при правительстве рф

новосибирский государственный университет

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские вузы рассказали "Известиям", как отказ в продлении лицензии Zoom повлияет на их работу, а также об альтернативных платформах для коммуникации. Так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что в учебном заведении не до конца понимают причину такого отказа, "поскольку для компании это выгодная история".Абанкина отметила, что платформа MS Teams, которую вуз будет использовать как альтернативу Zoom, больше ориентирована на образовательную деятельность, чем на проведение конференций. Это, по ее мнению, усложнит работу не только внутри учреждения, но и сделает менее комфортным общение с иностранными коллегами.О подобной проблеме сообщил руководитель департамента информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) Кирилл Захарьин. Он рассказал, что на данный момент в университете используют около двадцати корпоративных аккаунтов в Zoom, которые должны действовать до июля текущего года. Однако после этого СФУ не сможет продлить лицензии.Об аналогичной ситуации сообщили и в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).В свою очередь, проректор по цифровизации Финансового университета Алесей Аносов подчеркнул, что вуз не может приобрести подписку Zoom, а лицензия закончится в сентябре 2021 года. Вместе с тем он добавил, что Zoom является вспомогательной платформой для университета.Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/zoom-1727157090.html

https://ria.ru/20210407/zoom-1727169598.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zoom, россия, снг, сибирский федеральный университет, финансовый университет при правительстве рф, новосибирский государственный университет, высшая школа экономики (вшэ), общество