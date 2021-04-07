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В Госдуме прокомментировали ситуацию с Zoom
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Zoom
Отказ Zoom сотрудничать с российскими госкомпаниями подтверждает, что стране нужно активно развивать собственные сервисы, считает глава думского комитета по... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:07
2021-04-07T13:07
2021-04-07T19:25
zoom
россия
youtube
александр хинштейн
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отказ Zoom сотрудничать с российскими госкомпаниями подтверждает, что стране нужно активно развивать собственные сервисы, считает глава думского комитета по информационной безопасности Александр Хинштейн.Накануне стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."Это еще одно доказательство, что России необходимо семимильными шагами развивать свои IT-компании в каждом сегменте цифровой отрасли касаемо не только системы видеоконференцсвязи - ВКС, но и аудиовизуальных сервисов - АВС, потому в этих сферах сегодня у нас объективно есть сложности", - сказал Хинштейн РИА Новости.Но если в области АВС сегодня безоговорочно лидирует YouTube, то в сфере ВКС у России есть собственные наработки, которые по своим характеристикам не уступают Zoom, отметил депутат."Подобные действия только подталкивают государство к дальнейшему развитию таких сервисов", - подчеркнул он."Мы видим, как в большинстве стран появляются новые законы, регулирующие деятельность бигтеха. Российское законодательство было и остаётся одним из самых либеральных. Мы настроены на диалог со всеми участниками мирового сообщества. Считаю, что мы должны объединить наши усилия для создания комфортной, безопасной цифровой среды, совместными усилиями выработать понятные правила функционирования интернет-платформ", - также заявил Хинштейн, выступая в среду на форуме RIGF.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021).
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zoom, россия, youtube, александр хинштейн, экономика
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Отказ Zoom сотрудничать с российскими госкомпаниями подтверждает, что стране нужно активно развивать собственные сервисы, считает глава думского комитета по информационной безопасности Александр Хинштейн
.
Накануне стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
"Это еще одно доказательство, что России необходимо семимильными шагами развивать свои IT-компании в каждом сегменте цифровой отрасли касаемо не только системы видеоконференцсвязи - ВКС, но и аудиовизуальных сервисов - АВС, потому в этих сферах сегодня у нас объективно есть сложности", - сказал Хинштейн РИА Новости.
Но если в области АВС сегодня безоговорочно лидирует YouTube
, то в сфере ВКС у России
есть собственные наработки, которые по своим характеристикам не уступают Zoom, отметил депутат.
"Подобные действия только подталкивают государство к дальнейшему развитию таких сервисов", - подчеркнул он.
"Мы видим, как в большинстве стран появляются новые законы, регулирующие деятельность бигтеха. Российское законодательство было и остаётся одним из самых либеральных. Мы настроены на диалог со всеми участниками мирового сообщества. Считаю, что мы должны объединить наши усилия для создания комфортной, безопасной цифровой среды, совместными усилиями выработать понятные правила функционирования интернет-платформ", - также заявил Хинштейн, выступая в среду на форуме RIGF.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021).