https://ria.ru/20210407/zhitel-novosibirska-poluchil-17-let-kolonii-za-ubiystvo-beremennoy-zhenschiny-1727158262.html
Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:17
2021-04-07T12:17
2021-04-07T12:17
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за ревности, сообщает прокуратура региона.Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную 27 января 2020 года убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, предварительно, причиной произошедшего стала ревность: женщина недавно ушла от него, он ее преследовал и периодически избивал.По данным прокуратуры, в подъезде дома № 25 по улице Кирова в Новосибирске Фатуллаев нанес женщине удар в область поясницы. Она скончалась в тот же день в больнице от колото-резаной раны брюшной полости с повреждением внутренних органов.В прокуратуре добавили, что по приговору суда осужденный также должен выплатить родственникам убитой 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20210405/ugroza-1604273542.html
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новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за ревности, сообщает прокуратура региона.
Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную 27 января 2020 года убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, предварительно, причиной произошедшего стала ревность: женщина недавно ушла от него, он ее преследовал и периодически избивал.
"Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя, оценив исследованные и представленные стороной обвинения доказательства, приговорил (Рустама) Фатуллаева к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным в убийстве женщины, о беременности которой он знал.
По данным прокуратуры, в подъезде дома № 25 по улице Кирова в Новосибирске
Фатуллаев нанес женщине удар в область поясницы. Она скончалась в тот же день в больнице от колото-резаной раны брюшной полости с повреждением внутренних органов.
"Суд установил, что поводом для совершения убийства послужила ревность подсудимого. После убийства Фатуллаев скрылся с места преступления, уехал в город Омск и там под чужим именем поселился в гостинице. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании осужденный заявил, что намерения убивать у него не было, он хотел поговорить с потерпевшей, напугать ее ножом, на следствии он написал явку с повинной и указал, куда выбросил нож", - рассказали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре добавили, что по приговору суда осужденный также должен выплатить родственникам убитой 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.