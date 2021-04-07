https://ria.ru/20210407/zhitel-novosibirska-poluchil-17-let-kolonii-za-ubiystvo-beremennoy-zhenschiny-1727158262.html

Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины

Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины

Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:17

2021-04-07T12:17

2021-04-07T12:17

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за ревности, сообщает прокуратура региона.Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную 27 января 2020 года убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, предварительно, причиной произошедшего стала ревность: женщина недавно ушла от него, он ее преследовал и периодически избивал.По данным прокуратуры, в подъезде дома № 25 по улице Кирова в Новосибирске Фатуллаев нанес женщине удар в область поясницы. Она скончалась в тот же день в больнице от колото-резаной раны брюшной полости с повреждением внутренних органов.В прокуратуре добавили, что по приговору суда осужденный также должен выплатить родственникам убитой 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.

https://ria.ru/20210405/ugroza-1604273542.html

https://ria.ru/20210406/prigovor-1727067083.html

новосибирск

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новосибирск, происшествия