Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/zhitel-novosibirska-poluchil-17-let-kolonii-za-ubiystvo-beremennoy-zhenschiny-1727158262.html
Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:17
2021-04-07T12:17
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за ревности, сообщает прокуратура региона.Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную 27 января 2020 года убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, предварительно, причиной произошедшего стала ревность: женщина недавно ушла от него, он ее преследовал и периодически избивал.По данным прокуратуры, в подъезде дома № 25 по улице Кирова в Новосибирске Фатуллаев нанес женщине удар в область поясницы. Она скончалась в тот же день в больнице от колото-резаной раны брюшной полости с повреждением внутренних органов.В прокуратуре добавили, что по приговору суда осужденный также должен выплатить родственникам убитой 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20210405/ugroza-1604273542.html
https://ria.ru/20210406/prigovor-1727067083.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, происшествия

Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины

12:17 07.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду приговорил 35-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство ножом беременной женщины из-за ревности, сообщает прокуратура региона.
Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную 27 января 2020 года убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, предварительно, причиной произошедшего стала ревность: женщина недавно ушла от него, он ее преследовал и периодически избивал.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 12:52
В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
"Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя, оценив исследованные и представленные стороной обвинения доказательства, приговорил (Рустама) Фатуллаева к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным в убийстве женщины, о беременности которой он знал.
По данным прокуратуры, в подъезде дома № 25 по улице Кирова в Новосибирске Фатуллаев нанес женщине удар в область поясницы. Она скончалась в тот же день в больнице от колото-резаной раны брюшной полости с повреждением внутренних органов.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 17:20
Два ритуальщика получили 17 и 18 лет колонии за убийство конкурентов
"Суд установил, что поводом для совершения убийства послужила ревность подсудимого. После убийства Фатуллаев скрылся с места преступления, уехал в город Омск и там под чужим именем поселился в гостинице. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании осужденный заявил, что намерения убивать у него не было, он хотел поговорить с потерпевшей, напугать ее ножом, на следствии он написал явку с повинной и указал, куда выбросил нож", - рассказали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре добавили, что по приговору суда осужденный также должен выплатить родственникам убитой 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.
 
НовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55СК проверит данные о запугивании пары ветеранов в Подмосковье
12:54В Симферополе высокопоставленного полицейского задержали за взятку
12:51В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer
12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Глава ДНР Пушилин: ситуация на линии разграничения в Донбассе ухудшается
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
Лента новостейМолния