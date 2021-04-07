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Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:07
2021-04-07T04:07
в мире
всемирный день здоровья
справки
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Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.С 1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля.Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ. В 2018 году Всемирный день здоровья прошел под лозунгом "Здоровье для всех". В 2019 году ВОЗ уделила особое внимание теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. В 2020 году Всемирный день здоровья проводился в поддержку медицинских сестер и акушерок в рамках Международного года работников сестринских и акушерских служб.В 2021 году Всемирный день здоровья пройдет под девизом "Построим более справедливый, более здоровый мир". По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пандемия COVID-19 выявила неравенство в сфере доступа к медицинскому обслуживанию как внутри стран, так и между ними, бреши в системе социальной защиты, а самое главное – неготовность международного сообщества к глобальному кризису в сфере здравоохранения.По меньшей мере половина населения планеты не имеет возможности воспользоваться самыми элементарными медицинскими услугами, а 800 миллионов жителей Земли тратят на медобслуживание 10% своего бюджета. Эксперты ВОЗ отмечают, что наибольшим ударом пандемия нового коронавируса стала для тех сообществ, чье положение было уязвимым еще до пандемии. Эти группы населения более других подвержены риску заболевания, имеют меньше возможностей для получения качественной медицинской помощи и в наибольшей степени страдают от негативных последствий мер, принимаемых для сдерживания пандемии.При этом в ВОЗ отмечают, что эти проявления неравенства не новы. Несмотря на то, что в мире наблюдается повышение средних показателей здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и сокращение уровня преждевременной смертности, данные достижения распределены неравномерно между представителями различных слоев общества. Различия также наблюдаются в каждой возрастной группе, с ранних лет до глубокой старости. Эксперты ВОЗ также отмечают, что в связи со вспышкой нового смертельного заболевания многие больницы оказались переполненными и были не способны оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Без медицинской помощи остались не только многие люди с COVID-19, но и пациенты с онкологическими и другими хроническими заболеваниями. При это ВОЗ предупреждает о возможном провале в борьбе с COVID-19 из-за неравного доступа к вакцине среди стран с высоким и низким уровнем дохода. Эксперты ВОЗ также обращают внимание на дефицит медицинских кадров в мировом масштабе, который, по оценкам ВОЗ, составляет 2,5 миллиона врачей, 9 миллионов медсестер и акушерок и 6 миллионов работников других медицинских специальностей. Проблема стоит наиболее остро в бедных странах, но и в развитых экономиках медицинские кадры слишком часто сконцентрированы в городах, из-за чего снижается качество помощи в сельских и удаленных районах. Во Всемирный день здоровья ВОЗ призывает привлечь все сектора государственной власти к принятию мер по устранению глубинных причин неравенства и наращивать объем ресурсов, вкладываемых в развитие первичной медико-санитарной помощиМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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в мире, всемирный день здоровья, справки

Всемирный день здоровья

04:07 07.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в связи с коронавирусом в Крыму
Ситуация в связи с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.
С 1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля.
Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ.
В 2018 году Всемирный день здоровья прошел под лозунгом "Здоровье для всех". В 2019 году ВОЗ уделила особое внимание теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. В 2020 году Всемирный день здоровья проводился в поддержку медицинских сестер и акушерок в рамках Международного года работников сестринских и акушерских служб.
В 2021 году Всемирный день здоровья пройдет под девизом "Построим более справедливый, более здоровый мир".
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пандемия COVID-19 выявила неравенство в сфере доступа к медицинскому обслуживанию как внутри стран, так и между ними, бреши в системе социальной защиты, а самое главное – неготовность международного сообщества к глобальному кризису в сфере здравоохранения.
По меньшей мере половина населения планеты не имеет возможности воспользоваться самыми элементарными медицинскими услугами, а 800 миллионов жителей Земли тратят на медобслуживание 10% своего бюджета.
Эксперты ВОЗ отмечают, что наибольшим ударом пандемия нового коронавируса стала для тех сообществ, чье положение было уязвимым еще до пандемии. Эти группы населения более других подвержены риску заболевания, имеют меньше возможностей для получения качественной медицинской помощи и в наибольшей степени страдают от негативных последствий мер, принимаемых для сдерживания пандемии.
При этом в ВОЗ отмечают, что эти проявления неравенства не новы. Несмотря на то, что в мире наблюдается повышение средних показателей здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и сокращение уровня преждевременной смертности, данные достижения распределены неравномерно между представителями различных слоев общества. Различия также наблюдаются в каждой возрастной группе, с ранних лет до глубокой старости.
Эксперты ВОЗ также отмечают, что в связи со вспышкой нового смертельного заболевания многие больницы оказались переполненными и были не способны оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Без медицинской помощи остались не только многие люди с COVID-19, но и пациенты с онкологическими и другими хроническими заболеваниями.
При это ВОЗ предупреждает о возможном провале в борьбе с COVID-19 из-за неравного доступа к вакцине среди стран с высоким и низким уровнем дохода.
Эксперты ВОЗ также обращают внимание на дефицит медицинских кадров в мировом масштабе, который, по оценкам ВОЗ, составляет 2,5 миллиона врачей, 9 миллионов медсестер и акушерок и 6 миллионов работников других медицинских специальностей. Проблема стоит наиболее остро в бедных странах, но и в развитых экономиках медицинские кадры слишком часто сконцентрированы в городах, из-за чего снижается качество помощи в сельских и удаленных районах.
Во Всемирный день здоровья ВОЗ призывает привлечь все сектора государственной власти к принятию мер по устранению глубинных причин неравенства и наращивать объем ресурсов, вкладываемых в развитие первичной медико-санитарной помощи
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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