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Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
Все знают, что давать деньги в долг чревато, особенно родственникам и знакомым: велик шанс, что их не вернут, а отношения испортятся. Кроме того, одалживать под РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T02:12
2021-04-07T02:12
анна харченко
россия
инвестиции
вклады
деньги
общество
экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Все знают, что давать деньги в долг чревато, особенно родственникам и знакомым: велик шанс, что их не вернут, а отношения испортятся. Кроме того, одалживать под проценты, тем более, близким людям, неловко. Между тем, деньги должны работать и приносить доход, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Прежде всего, сбережения можно отнести на депозит — государство гарантирует сохранность вкладов до 1,4 миллиона рублей. Однако проценты по ним сегодня низкие, поэтому для заработка лучше обратить внимание на фондовый рынок. Он контролируется Банком России, а брокеры являются профучастниками рынка и имеют лицензию. Заработок составит 5-9 процентов годовых, а начать инвестировать можно с минимальной суммы. Доход от вложений в акции еще выше, причем сформировать портфель инвестора можно даже на 10 тысяч рублей, подытожила эксперт.
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анна харченко, россия, инвестиции, вклады, деньги, общество, экономика

Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах

02:12 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Все знают, что давать деньги в долг чревато, особенно родственникам и знакомым: велик шанс, что их не вернут, а отношения испортятся. Кроме того, одалживать под проценты, тем более, близким людям, неловко. Между тем, деньги должны работать и приносить доход, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.
Прежде всего, сбережения можно отнести на депозит — государство гарантирует сохранность вкладов до 1,4 миллиона рублей. Однако проценты по ним сегодня низкие, поэтому для заработка лучше обратить внимание на фондовый рынок. Он контролируется Банком России, а брокеры являются профучастниками рынка и имеют лицензию.
"Брокеры — это не жадные рвачи из фильма "Волк с Уолл-стрит". Это всем знакомые Сбер, Альфа, ВТБ, Тинькофф и другие финансовые компании, а точнее, их инвестиционные подразделения", — поясняет специалист.
Заработок составит 5-9 процентов годовых, а начать инвестировать можно с минимальной суммы. Доход от вложений в акции еще выше, причем сформировать портфель инвестора можно даже на 10 тысяч рублей, подытожила эксперт.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 01:11
Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
 
Анна ХарченкоРоссияИнвестицииВкладыДеньгиОбществоЭкономика
 
 
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