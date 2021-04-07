https://ria.ru/20210407/zarabotat-1727114550.html

Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах

Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах

Все знают, что давать деньги в долг чревато, особенно родственникам и знакомым: велик шанс, что их не вернут, а отношения испортятся. Кроме того, одалживать под РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T02:12

2021-04-07T02:12

2021-04-07T02:12

анна харченко

россия

инвестиции

вклады

деньги

общество

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Все знают, что давать деньги в долг чревато, особенно родственникам и знакомым: велик шанс, что их не вернут, а отношения испортятся. Кроме того, одалживать под проценты, тем более, близким людям, неловко. Между тем, деньги должны работать и приносить доход, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.Прежде всего, сбережения можно отнести на депозит — государство гарантирует сохранность вкладов до 1,4 миллиона рублей. Однако проценты по ним сегодня низкие, поэтому для заработка лучше обратить внимание на фондовый рынок. Он контролируется Банком России, а брокеры являются профучастниками рынка и имеют лицензию. Заработок составит 5-9 процентов годовых, а начать инвестировать можно с минимальной суммы. Доход от вложений в акции еще выше, причем сформировать портфель инвестора можно даже на 10 тысяч рублей, подытожила эксперт.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна харченко, россия, инвестиции, вклады, деньги, общество, экономика