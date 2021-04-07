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В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
Количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году стало максимальным за 16 лет, наибольшее число "вспышек" отмечено в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T03:55
2021-04-07T03:55
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году стало максимальным за 16 лет, наибольшее число "вспышек" отмечено в Самарской области, Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае и Оренбургской области, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики основывались на данных ежегодных докладов Росгидромета. Под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.Как отмечают эксперты, по итогам пандемического года количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось почти в четыре раза (в 3,8 раза). В 2019 году, не отмеченном локдауном и приостановкой экономической активности, таких инцидентов было 64, а в 2020 году – уже 243.Аналитики уточняют, что тенденция увеличения "вспышек" загрязнения была отмечена в январе-феврале 2020 года: 44 случая, затем во время первого локдауна и до конца июля было зарегистрировано только два случая."Однако в июле, когда регионы уже сняли самые жесткие карантинные ограничения, организации-загрязнители начали активно "наверстывать упущенное", и количество экоинцидентов, связанных с загрязнением атмосферы, стало резко расти, достигнув высшей точки в сентябре", - говорится в исследовании.В октябре количество опасных инцидентов сократилось практически вдвое, а в ноябре – почти в три раза. Особенностью же 2020 года стал резкий рост загрязнений в июле, августе, сентябре и октябре, хотя обычно самые большое число загрязнений фиксируется зимой.Эксперты обращают внимание, что количество экстремально высоких загрязнений также выросло – в 1,5 раза, до шести инцидентов (за два предшествующих года было зафиксировано по четыре инцидента).Регионы-чемпионыКак отмечают аналитики, 144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого загрязнения произошли в Самарской области. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отставанием следуют Бурятия (25 случаев), Забайкальский край (12 случаев), Красноярский край и Оренбургская область (по 10 случаев)."В частности, значительное количество вредных выбросов фиксируется в микрорайоне Волгарь (Самара). Источниками выбросов, предположительно, являются близлежащий нефтеперерабатывающий завод, а также городские очистные канализационные сооружения", - говорится в исследовании.Эксперты уточняют, что в микрорайоне Волгарь в 2020 году была установлена новая автоматическая система мониторинга качества воздуха, которая стала работать в непрерывном режиме и фиксировать выбросы ночью.Как уточняется в исследовании, помимо Самары, среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений воздуха, – Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Оренбург, Улан-Удэ."В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали бензпирен – крайне токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген, и сероводород – также опасный канцероген, образующийся при нефтепереработке, в результате горения свалок, а также в канализационных коллекторах. Кроме того, фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота", - уточняют авторы исследования.Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, данные Росгидромета о зафиксированных случаях вредных выбросов в атмосферу нельзя считать всеобъемлющими в силу объективных ограничений систем мониторинга.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что система мониторинга окружающей среды Росгидромета устарела, и данные, которые предоставляются раз в год, практически не дают возможности для реагирования контролирующим службам.
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россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва

В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха

03:55 07.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году стало максимальным за 16 лет, наибольшее число "вспышек" отмечено в Самарской области, Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае и Оренбургской области, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики основывались на данных ежегодных докладов Росгидромета. Под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.
"2020 год стал худшим по количеству выявленных загрязнений как минимум за последние 16 лет, вдвое превысив антирекорд 2010 года – тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета. Самая неблагоприятная ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Оренбургской области", - говорится в исследовании.
Как отмечают эксперты, по итогам пандемического года количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось почти в четыре раза (в 3,8 раза). В 2019 году, не отмеченном локдауном и приостановкой экономической активности, таких инцидентов было 64, а в 2020 году – уже 243.
Аналитики уточняют, что тенденция увеличения "вспышек" загрязнения была отмечена в январе-феврале 2020 года: 44 случая, затем во время первого локдауна и до конца июля было зарегистрировано только два случая.
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"Однако в июле, когда регионы уже сняли самые жесткие карантинные ограничения, организации-загрязнители начали активно "наверстывать упущенное", и количество экоинцидентов, связанных с загрязнением атмосферы, стало резко расти, достигнув высшей точки в сентябре", - говорится в исследовании.
В октябре количество опасных инцидентов сократилось практически вдвое, а в ноябре – почти в три раза. Особенностью же 2020 года стал резкий рост загрязнений в июле, августе, сентябре и октябре, хотя обычно самые большое число загрязнений фиксируется зимой.
Эксперты обращают внимание, что количество экстремально высоких загрязнений также выросло – в 1,5 раза, до шести инцидентов (за два предшествующих года было зафиксировано по четыре инцидента).

Регионы-чемпионы

Как отмечают аналитики, 144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого загрязнения произошли в Самарской области. Далее по числу воздушных загрязнений с большим отставанием следуют Бурятия (25 случаев), Забайкальский край (12 случаев), Красноярский край и Оренбургская область (по 10 случаев).
"В частности, значительное количество вредных выбросов фиксируется в микрорайоне Волгарь (Самара). Источниками выбросов, предположительно, являются близлежащий нефтеперерабатывающий завод, а также городские очистные канализационные сооружения", - говорится в исследовании.
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Эксперты уточняют, что в микрорайоне Волгарь в 2020 году была установлена новая автоматическая система мониторинга качества воздуха, которая стала работать в непрерывном режиме и фиксировать выбросы ночью.
Как уточняется в исследовании, помимо Самары, среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений воздуха, – Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Оренбург, Улан-Удэ.
"В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали бензпирен – крайне токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген, и сероводород – также опасный канцероген, образующийся при нефтепереработке, в результате горения свалок, а также в канализационных коллекторах. Кроме того, фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота", - уточняют авторы исследования.
Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, данные Росгидромета о зафиксированных случаях вредных выбросов в атмосферу нельзя считать всеобъемлющими в силу объективных ограничений систем мониторинга.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что система мониторинга окружающей среды Росгидромета устарела, и данные, которые предоставляются раз в год, практически не дают возможности для реагирования контролирующим службам.
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РоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Москва
 
 
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