https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

Мединский обвинил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне

Мединский обвинил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне

Япония на уровне школьных учебников истории искажает роль СССР во Второй мировой войне - в частности, в них указывается, что США якобы отдали Курильские острова РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T21:57

2021-04-07T21:57

2021-04-07T21:57

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

москва

япония

сша

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Япония на уровне школьных учебников истории искажает роль СССР во Второй мировой войне - в частности, в них указывается, что США якобы отдали Курильские острова Советскому Союзу в качестве оплаты участия советских войск в боевых действиях против японских сил, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.Он выступил в среду в штаб-квартире РВИО на круглом столе, посвященном 80-летию подписания советско-японского пакта о нейтралитете."Не имея никакого обоснования на территориальные претензии к нашей стране, Япония, к сожалению, идет по пути фальсификации истории. Сейчас в японских учебниках пишут, что Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в военных действиях в Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете, напал на Японию и вторгся в Манчжурию", - сказал Мединский.Председатель РВИО указал, что факты не позволяют согласиться с утверждениями японской стороны о том, что вступление СССР в войну в августе 1945 года было неожиданным. Он пояснил, что правительство Японии знало о соглашениях, достигнутых главами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Ялте в 1945 году, и о намерении СССР поддержать союзников военным образом, если Япония не прекратит до этого момента боевые действия."Заявив о денонсации пакта, советское правительство заранее предупредило правительство Японии о присоединении к борьбе союзных держав на Дальнем Востоке. Это давало еще одну возможность японским правящим кругам осознать бессмысленность продолжения сопротивления и прекратить войну. Вовсе не коварно и вероломно, как заявляют в Японии, а официально Советский Союз объявил войну Японии", - подчеркнул Мединский.По его словам, фальсифицируя часть истории советско-японских отношений, Япония при этом не предъявляет никаких претензий к США."Характерно и показательно, что Токио не выдвигает никаких претензий к ныне союзному Японии государству – США. А ведь президенты США с момента нападения Японии на Перл-Харбор на протяжении всей войны настойчиво уговаривали Сталина как можно быстрее помочь сокрушить Японию", - отметил Мединский.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210402/peskov-1603953271.html

https://ria.ru/20210311/natsizm-1600730878.html

https://ria.ru/20210303/kontslager-1599684888.html

москва

япония

сша

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российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, москва, япония, сша