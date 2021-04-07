Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html
Мединский обвинил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне
Мединский обвинил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне
Япония на уровне школьных учебников истории искажает роль СССР во Второй мировой войне - в частности, в них указывается, что США якобы отдали Курильские острова РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:57
2021-04-07T21:57
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
москва
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_0:116:3062:1838_1920x0_80_0_0_4d0e43773b3492f065fe805f15070c9f.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Япония на уровне школьных учебников истории искажает роль СССР во Второй мировой войне - в частности, в них указывается, что США якобы отдали Курильские острова Советскому Союзу в качестве оплаты участия советских войск в боевых действиях против японских сил, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.Он выступил в среду в штаб-квартире РВИО на круглом столе, посвященном 80-летию подписания советско-японского пакта о нейтралитете."Не имея никакого обоснования на территориальные претензии к нашей стране, Япония, к сожалению, идет по пути фальсификации истории. Сейчас в японских учебниках пишут, что Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в военных действиях в Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете, напал на Японию и вторгся в Манчжурию", - сказал Мединский.Председатель РВИО указал, что факты не позволяют согласиться с утверждениями японской стороны о том, что вступление СССР в войну в августе 1945 года было неожиданным. Он пояснил, что правительство Японии знало о соглашениях, достигнутых главами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Ялте в 1945 году, и о намерении СССР поддержать союзников военным образом, если Япония не прекратит до этого момента боевые действия."Заявив о денонсации пакта, советское правительство заранее предупредило правительство Японии о присоединении к борьбе союзных держав на Дальнем Востоке. Это давало еще одну возможность японским правящим кругам осознать бессмысленность продолжения сопротивления и прекратить войну. Вовсе не коварно и вероломно, как заявляют в Японии, а официально Советский Союз объявил войну Японии", - подчеркнул Мединский.По его словам, фальсифицируя часть истории советско-японских отношений, Япония при этом не предъявляет никаких претензий к США."Характерно и показательно, что Токио не выдвигает никаких претензий к ныне союзному Японии государству – США. А ведь президенты США с момента нападения Японии на Перл-Харбор на протяжении всей войны настойчиво уговаривали Сталина как можно быстрее помочь сокрушить Японию", - отметил Мединский.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210402/peskov-1603953271.html
https://ria.ru/20210311/natsizm-1600730878.html
https://ria.ru/20210303/kontslager-1599684888.html
москва
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570124603_159:0:2882:2042_1920x0_80_0_0_fe90a49c7a76582307f841419f25f1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, москва, япония, сша

Мединский обвинил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне

21:57 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Япония на уровне школьных учебников истории искажает роль СССР во Второй мировой войне - в частности, в них указывается, что США якобы отдали Курильские острова Советскому Союзу в качестве оплаты участия советских войск в боевых действиях против японских сил, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Он выступил в среду в штаб-квартире РВИО на круглом столе, посвященном 80-летию подписания советско-японского пакта о нейтралитете.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:51
Песков прокомментировал слова Мединского о великоросских землях
"Не имея никакого обоснования на территориальные претензии к нашей стране, Япония, к сожалению, идет по пути фальсификации истории. Сейчас в японских учебниках пишут, что Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в военных действиях в Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете, напал на Японию и вторгся в Манчжурию", - сказал Мединский.
Председатель РВИО указал, что факты не позволяют согласиться с утверждениями японской стороны о том, что вступление СССР в войну в августе 1945 года было неожиданным. Он пояснил, что правительство Японии знало о соглашениях, достигнутых главами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Ялте в 1945 году, и о намерении СССР поддержать союзников военным образом, если Япония не прекратит до этого момента боевые действия.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 11:44Религия и мировоззрение
Мединский призвал уточнить статью УК за реабилитацию нацизма
"Заявив о денонсации пакта, советское правительство заранее предупредило правительство Японии о присоединении к борьбе союзных держав на Дальнем Востоке. Это давало еще одну возможность японским правящим кругам осознать бессмысленность продолжения сопротивления и прекратить войну. Вовсе не коварно и вероломно, как заявляют в Японии, а официально Советский Союз объявил войну Японии", - подчеркнул Мединский.
По его словам, фальсифицируя часть истории советско-японских отношений, Япония при этом не предъявляет никаких претензий к США.
"Характерно и показательно, что Токио не выдвигает никаких претензий к ныне союзному Японии государству – США. А ведь президенты США с момента нападения Японии на Перл-Харбор на протяжении всей войны настойчиво уговаривали Сталина как можно быстрее помочь сокрушить Японию", - отметил Мединский.
Глава СС и гестапо Генрих Гиммлер осматривает немецкий лагерь военнопленных на оккупированной территории Советского Союза - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 02:28
Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
Российское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийМоскваЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния