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В Симферополе высокопоставленного полицейского задержали за взятку

В Симферополе высокопоставленного полицейского задержали за взятку

Начальник следственного управления МВД по Симферополю задержан при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:54

2021-04-07T12:54

2021-04-07T12:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Начальник следственного управления МВД по Симферополю задержан при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Следователи заявили, что в феврале предприниматель попросил знакомых посодействовать в прекращении в отношении него следственных действий по факту мошенничества. Посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю, который потребовал за решение вопроса деньги, утверждает СК."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного управления УМВД России по городу Симферополю. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - рассказали в ведомстве. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.Взятка в 7,5 миллиона рублей была передана в кафе вечером 5 апреля, после чего полицейский был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю, отмечает СК. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, расследование дела ведется управлением по расследованию особо важных дел, указывает следствие, добавляя, что при передаче взятки установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме, их деятельности в ходе следствия дадут правовую оценку.

https://ria.ru/20210405/sud-1604253479.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, происшествия