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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210407/vyplata-1727231292.html
Жителям МО объяснили, кому положена увеличенная выплата на ребенка
Жителям МО объяснили, кому положена увеличенная выплата на ребенка
Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что размер пособий для детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей и порядок их... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:45
2021-04-07T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что размер пособий для детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей и порядок их назначения изменились в регионе, сообщил телеканал "360". "С 1 апреля этого года изменился подход к размеру и правилам назначения пособий для детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Размер пособия увеличили для детей, чей доход с учетом уже назначенной суммы не достигает величины прожиточного минимума на члена семьи", – уточнила министр. Отмечается, что родители уже могут подать заявление на перерасчет. Так, если семья имеет право на выплату 75 или 100%, ей пересчитают сумму начиная с 1 января текущего года. Пособие назначается на год с даты принятия соответствующего решения. Выплата предоставляется малообеспеченным семьям, чей доход меньше прожиточного минимума на человека. Сейчас его размер составляет 13 531 рубль.
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московская область (подмосковье)

Жителям МО объяснили, кому положена увеличенная выплата на ребенка

16:45 07.04.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что размер пособий для детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей и порядок их назначения изменились в регионе, сообщил телеканал "360".
"С 1 апреля этого года изменился подход к размеру и правилам назначения пособий для детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Размер пособия увеличили для детей, чей доход с учетом уже назначенной суммы не достигает величины прожиточного минимума на члена семьи", – уточнила министр.
Отмечается, что родители уже могут подать заявление на перерасчет. Так, если семья имеет право на выплату 75 или 100%, ей пересчитают сумму начиная с 1 января текущего года. Пособие назначается на год с даты принятия соответствующего решения.
Выплата предоставляется малообеспеченным семьям, чей доход меньше прожиточного минимума на человека. Сейчас его размер составляет 13 531 рубль.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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