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В районе извержения вулкана в Исландии появилась третья трещина с лавой
В районе извержения вулкана в Исландии появилась третья трещина с лавой
Третья трещина с лавой открылась в районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщило национальное метеорологическое управление. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:59
2021-04-07T16:59
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Третья трещина с лавой открылась в районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщило национальное метеорологическое управление.Извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир началось 19 марта. Вулкан находится всего в 50 километрах от столицы Исландии и всего в 32 километрах от главного национального аэропорта "Кефлавик". В понедельник сообщалось об открытии новой трещины длиной около 200 метров."Третий канал извержения открылся в полночь и расположен между имеющимися трещинами", - сообщило управление.Вытекающая лава движется в сторону долины Гелдингадалур. Длина трещины составляет около 150 метров, глубина - около метра. Появление новой трещины было заснято на видео.Как сообщает национальная вещательная служба RUV, место извержения должно было вновь открыться для посещения в среду утром, но открытие отложили.Согласно геологическим исследованиям, последнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес было 800 лет назад.
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исландия, в мире

В районе извержения вулкана в Исландии появилась третья трещина с лавой

16:59 07.04.2021
 
© Фото : Icelandic Coast GuardНовая трещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии
Новая трещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Icelandic Coast Guard
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Третья трещина с лавой открылась в районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщило национальное метеорологическое управление.
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир началось 19 марта. Вулкан находится всего в 50 километрах от столицы Исландии и всего в 32 километрах от главного национального аэропорта "Кефлавик". В понедельник сообщалось об открытии новой трещины длиной около 200 метров.
"Третий канал извержения открылся в полночь и расположен между имеющимися трещинами", - сообщило управление.
Вытекающая лава движется в сторону долины Гелдингадалур. Длина трещины составляет около 150 метров, глубина - около метра. Появление новой трещины было заснято на видео.
Как сообщает национальная вещательная служба RUV, место извержения должно было вновь открыться для посещения в среду утром, но открытие отложили.
Согласно геологическим исследованиям, последнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес было 800 лет назад.
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 16:48
Ночное извержение: вулкан в Исландии с высоты птичьего полетаВулкан Фаградальсфьядль примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика считался спящим на протяжении 6000 лет. 19 марта он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес в последние четыре недели.
 
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