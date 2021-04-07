https://ria.ru/20210407/vulkan-1727234177.html

В районе извержения вулкана в Исландии появилась третья трещина с лавой

В районе извержения вулкана в Исландии появилась третья трещина с лавой

Третья трещина с лавой открылась в районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщило национальное метеорологическое управление. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:59

2021-04-07T16:59

2021-04-07T16:59

исландия

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Третья трещина с лавой открылась в районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, сообщило национальное метеорологическое управление.Извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир началось 19 марта. Вулкан находится всего в 50 километрах от столицы Исландии и всего в 32 километрах от главного национального аэропорта "Кефлавик". В понедельник сообщалось об открытии новой трещины длиной около 200 метров."Третий канал извержения открылся в полночь и расположен между имеющимися трещинами", - сообщило управление.Вытекающая лава движется в сторону долины Гелдингадалур. Длина трещины составляет около 150 метров, глубина - около метра. Появление новой трещины было заснято на видео.Как сообщает национальная вещательная служба RUV, место извержения должно было вновь открыться для посещения в среду утром, но открытие отложили.Согласно геологическим исследованиям, последнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес было 800 лет назад.

https://ria.ru/20210401/vulkan-1603827532.html

исландия

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