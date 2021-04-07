https://ria.ru/20210407/voyska-1727209449.html
Песков объяснил нахождение российских войск у границы с Украиной
Песков объяснил нахождение российских войск у границы с Украиной
Россия никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где нужно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T15:32
2021-04-07T15:32
2021-04-08T00:46
россия
дмитрий песков
ростовская область
украина
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где нужно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он ответил на очередной вопрос о передвижении российских войск в Ростовской области, у границ Украины."Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим", — сказал Песков.У представителя Кремля спросили также, останутся ли российские военные в этих районах на постоянной основе. На это он ответил, что не обладает информацией по передислокации войск.На днях Пескову уже задавали похожий вопрос. Тогда он ответил, что передвижения российской армии не должны ни у кого вызывать ни малейшей озабоченности и что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".
https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html
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россия, дмитрий песков, ростовская область, украина
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где нужно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на очередной вопрос о передвижении российских войск в Ростовской области, у границ Украины.
"Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим", — сказал Песков.
У представителя Кремля спросили также, останутся ли российские военные в этих районах на постоянной основе. На это он ответил, что не обладает информацией по передислокации войск.
На днях Пескову уже задавали похожий вопрос. Тогда он ответил, что передвижения российской армии не должны ни у кого вызывать ни малейшей озабоченности и что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины
, но "всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".