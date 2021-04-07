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Туризм
https://ria.ru/20210407/vetnam-1727170465.html
Во Вьетнаме начинается перезапуск международных рейсов
Во Вьетнаме начинается перезапуск международных рейсов
Во Вьетнаме определились с планом и условиями перезапуска международного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:22
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коронавирус covid-19
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме определились с планом и условиями перезапуска международного туризма, сообщает АТОР.Управление гражданской авиации (CAAV) представило трехэтапную "дорожную карту" по возобновлению перелетов.На первом этапе, который пройдет с апреля по июль, будут запущены так называемые рейсы для вьетнамцев, возвращающихся из-за рубежа. Репатрианты будут оплачивать авиабилеты, проживание и питание в карантинном отеле в течение 15 дней, трансфер из аэропорта в обсерватор, тесты на COVID-19.На втором этапе, ожидаемом в июле, будут разрешены регулярные рейсы, которыми уже смогут воспользоваться иностранные граждане. Это будут перелеты (до четырех в неделю для перевозчиков с двух сторон) на маршрутах между Вьетнамом и Японией, Кореей и Тайванем. Все прибывающие также будут обязаны пройти 15-дневный карантин на тех же условиях, что и репатрианты.На третьем этапе, запланированном с сентября 2021 года, предполагается разрешить регулярные рейсы (до семи в неделю) со странами с благополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, а также высокой долей вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными вьетнамскими властями. Кроме того, с сентября Вьетнам может начать принимать иностранных путешественников, прибывающих с "паспортами вакцины", одобренными ВОЗ и Минздравом страны, а также с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение трех-пяти дней до въезда в страну.Привитых туристов ждет семь дней дней карантина по месту пребывания, а тех, кто въехал с отрицательным результатом ПЦР-теста – 14 дней.В CAAV подчеркнули, что сроки запуска третьего этапа зависят от вакцинации во Вьетнаме. Прививочная кампания в стране началась в конце февраля.
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, воз, тайвань, южная корея, вьетнам, япония

Во Вьетнаме начинается перезапуск международных рейсов

13:22 07.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме
Самая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме определились с планом и условиями перезапуска международного туризма, сообщает АТОР.
Управление гражданской авиации (CAAV) представило трехэтапную "дорожную карту" по возобновлению перелетов.
На первом этапе, который пройдет с апреля по июль, будут запущены так называемые рейсы для вьетнамцев, возвращающихся из-за рубежа. Репатрианты будут оплачивать авиабилеты, проживание и питание в карантинном отеле в течение 15 дней, трансфер из аэропорта в обсерватор, тесты на COVID-19.
На втором этапе, ожидаемом в июле, будут разрешены регулярные рейсы, которыми уже смогут воспользоваться иностранные граждане. Это будут перелеты (до четырех в неделю для перевозчиков с двух сторон) на маршрутах между Вьетнамом и Японией, Кореей и Тайванем. Все прибывающие также будут обязаны пройти 15-дневный карантин на тех же условиях, что и репатрианты.
На третьем этапе, запланированном с сентября 2021 года, предполагается разрешить регулярные рейсы (до семи в неделю) со странами с благополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, а также высокой долей вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными вьетнамскими властями.
Кроме того, с сентября Вьетнам может начать принимать иностранных путешественников, прибывающих с "паспортами вакцины", одобренными ВОЗ и Минздравом страны, а также с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение трех-пяти дней до въезда в страну.
Привитых туристов ждет семь дней дней карантина по месту пребывания, а тех, кто въехал с отрицательным результатом ПЦР-теста – 14 дней.
В CAAV подчеркнули, что сроки запуска третьего этапа зависят от вакцинации во Вьетнаме. Прививочная кампания в стране началась в конце февраля.
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