https://ria.ru/20210407/veterany-1727166172.html

СК проверит сообщения о мужчине, кидающем камни в дом соседей-ветеранов

СК проверит сообщения о мужчине, кидающем камни в дом соседей-ветеранов

Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о том, что в деревне Алабушево местный житель запугивает пару ветеранов, закидывая их дом камнями, сообщила... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:55

2021-04-07T12:55

2021-04-07T13:11

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о том, что в деревне Алабушево местный житель запугивает пару ветеранов, закидывая их дом камнями, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.В СМИ появилась информация о том, что в деревне Алабушево Солнечногорского городского округа местный житель долгое время систематически запугивает своих соседей – семейную пару ветеранов. Отмечалось, что мужчина закидывает дом пенсионеров камнями, в результате чего неоднократно разбивал окна и уничтожал их имущество.

https://ria.ru/20210406/ograblenie-1727084230.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия