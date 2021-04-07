https://ria.ru/20210407/veterany-1727166172.html
СК проверит сообщения о мужчине, кидающем камни в дом соседей-ветеранов
СК проверит сообщения о мужчине, кидающем камни в дом соседей-ветеранов
Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о том, что в деревне Алабушево местный житель запугивает пару ветеранов, закидывая их дом камнями, сообщила... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:55
2021-04-07T12:55
2021-04-07T13:11
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят сообщения СМИ о том, что в деревне Алабушево местный житель запугивает пару ветеранов, закидывая их дом камнями, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.В СМИ появилась информация о том, что в деревне Алабушево Солнечногорского городского округа местный житель долгое время систематически запугивает своих соседей – семейную пару ветеранов. Отмечалось, что мужчина закидывает дом пенсионеров камнями, в результате чего неоднократно разбивал окна и уничтожал их имущество.
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия