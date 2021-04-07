Завершился вебинар SputnikPro для студентов и журналистов Вьетнама

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Перед более чем 40 студентами Школы журналистики и коммуникации Университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое, а также сотрудниками вьетнамских СМИ выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев с онлайн-лекцией о журналистике в эпоху Covid-19. Участники видеомоста обсудили, как корректно и информативно освещать события, связанные с пандемий коронавируса, а также сравнили, какие методики используют российские и вьетнамские журналисты. Доцент Школы журналистики и коммуникации Университета социальных и гуманитарных наук г-н Буй Ти Чунг поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и отметил, что мероприятие получилось "остроумным, практичным и вдохновляющим". "Я также журналист и режиссер-документалист, выиграл национальную премию за освещение пандемии Covid-19. Мои работы используют на официальных сайтах государственных ведомств, в Министерстве иностранных дел и т.д. Я хочу сказать, что самое главное в борьбе с пандемией – это правда, баланс и точность. Я полностью согласен с комментариями Олега Дмитриева", – добавил он. В мероприятии также приняли участие декан и профессор Школы журналистики и коммуникации Университета социальных и гуманитарных наук г-жа Данг Тхи Тху Хуонг, заместитель директора вьетнамского международного телеканала VTV4 г-жа Чанг Тху Ха, директор Российского центра науки и культуры во Вьетнаме Виктор Комаров и представитель Посольства России во Вьетнаме Павел Кузьмин.Университет социальных и гуманитарных наук является крупным исследовательским университетом Вьетнама. В сентябре 1995 года на основе отделений социальных и гуманитарных наук Ханойского университета и Университета литературы был создан Университет социальных и гуманитарных наук, который стал официальным членом Вьетнамского национального университета в Ханое — ведущего и наиболее престижного учебного и исследовательского центра страны. SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Перед более чем 40 студентами Школы журналистики и коммуникации Университета социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое, а также сотрудниками вьетнамских СМИ выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев с онлайн-лекцией о журналистике в эпоху Covid-19. Участники видеомоста обсудили, как корректно и информативно освещать события, связанные с пандемий коронавируса, а также сравнили, какие методики используют российские и вьетнамские журналисты.
"Данное мероприятие уникально, потому что впервые на моей памяти журналисты, медиапрофессионалы, преподаватели и представители центральных телеканалов вместе сравнили, как освещается проблема Covid-19 в разных странах. И Россия, и Вьетнам имеют положительный опыт в борьбе с данной инфекцией. Поэтому здесь очень интересно посмотреть, как события Covid-19 освещали вьетнамские коллеги, как это вписывается в российский и международный опыт, который был накоплен человечеством за этот год. Было очень приятно стать частью такого открытого обмена мнениями. Несмотря на значительное расстояние между Россией и Вьетнамом, мы очень далеко продвинулись", – поделился впечатлениями по итогам мероприятия Олег Дмитриев.
Доцент Школы журналистики и коммуникации Университета социальных и гуманитарных наук г-н Буй Ти Чунг поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и отметил, что мероприятие получилось "остроумным, практичным и вдохновляющим". "Я также журналист и режиссер-документалист, выиграл национальную премию за освещение пандемии Covid-19. Мои работы используют на официальных сайтах государственных ведомств, в Министерстве иностранных дел и т.д. Я хочу сказать, что самое главное в борьбе с пандемией – это правда, баланс и точность. Я полностью согласен с комментариями Олега Дмитриева", – добавил он.
В мероприятии также приняли участие декан и профессор Школы журналистики и коммуникации Университета социальных и гуманитарных наук г-жа Данг Тхи Тху Хуонг, заместитель директора вьетнамского международного телеканала VTV4 г-жа Чанг Тху Ха, директор Российского центра науки и культуры во Вьетнаме Виктор Комаров и представитель Посольства России во Вьетнаме Павел Кузьмин.
Университет социальных и гуманитарных наук является крупным исследовательским университетом Вьетнама. В сентябре 1995 года на основе отделений социальных и гуманитарных наук Ханойского университета и Университета литературы был создан Университет социальных и гуманитарных наук, который стал официальным членом Вьетнамского национального университета в Ханое — ведущего и наиболее престижного учебного и исследовательского центра страны.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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