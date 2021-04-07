https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727191864.html

В Совфеде заявили о положительном эффекте вакцинации от COVID-19

В Совфеде заявили о положительном эффекте вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса дает коллективный шанс победить пандемию коронавируса, программы иммунизации в России и в мире уже дают положительный эффект, заявил... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:33

2021-04-07T14:33

2021-04-07T15:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей кисляк

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса дает коллективный шанс победить пандемию коронавируса, программы иммунизации в России и в мире уже дают положительный эффект, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Сергей Кисляк.Сенатор относится к возрастной категории 60+. Он сообщил, что "еще в январе прошел вакцинацию "ЭпиВакКороной"."Совершенно никаких ощущений дискомфорта не было", - поделился он.По его словам, то, что нужно вакцинироваться от коронавируса, для него не вызывает никаких вопросов."Это, прежде всего, нужно мне, моей семье и нужно для того, чтобы все те, кто понимает важность этой акции, друг друга поддерживали в борьбе с вирусом", - отметил Кисляк.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кисляк, здоровье - общество, общество