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В Совфеде заявили о положительном эффекте вакцинации от COVID-19
В Совфеде заявили о положительном эффекте вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса дает коллективный шанс победить пандемию коронавируса, программы иммунизации в России и в мире уже дают положительный эффект, заявил... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:33
2021-04-07T14:33
2021-04-07T15:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей кисляк
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса дает коллективный шанс победить пандемию коронавируса, программы иммунизации в России и в мире уже дают положительный эффект, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Сергей Кисляк.Сенатор относится к возрастной категории 60+. Он сообщил, что "еще в январе прошел вакцинацию "ЭпиВакКороной"."Совершенно никаких ощущений дискомфорта не было", - поделился он.По его словам, то, что нужно вакцинироваться от коронавируса, для него не вызывает никаких вопросов."Это, прежде всего, нужно мне, моей семье и нужно для того, чтобы все те, кто понимает важность этой акции, друг друга поддерживали в борьбе с вирусом", - отметил Кисляк.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кисляк, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса дает коллективный шанс победить пандемию коронавируса, программы иммунизации в России
и в мире уже дают положительный эффект, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Сергей Кисляк
.
Сенатор относится к возрастной категории 60+. Он сообщил, что "еще в январе прошел вакцинацию "ЭпиВакКороной".
"Совершенно никаких ощущений дискомфорта не было", - поделился он.
По его словам, то, что нужно вакцинироваться от коронавируса, для него не вызывает никаких вопросов.
"Это, прежде всего, нужно мне, моей семье и нужно для того, чтобы все те, кто понимает важность этой акции, друг друга поддерживали в борьбе с вирусом", - отметил Кисляк.
Кисляк подчеркнул, что благодаря иммунизации, "у нас появляется коллективный шанс победить эту болезнь быстрее". Он также отметил, что программы по вакцинации в России и в мире уже дают свой положительный эффект.