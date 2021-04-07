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"Вектор" рассказал о результатах прививки пожилых людей "ЭпиВакКороной"
"Вектор" рассказал о результатах прививки пожилых людей "ЭпиВакКороной"
Антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной" у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:28
2021-04-07T10:28
2021-04-07T12:29
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной" у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов."Мы точно знаем, что вакцина может применяться у лиц любого возраста старше 18, сейчас мы пойдем вниз. Мы понимаем, что введение вакцин вызывает образование эффективных антител в 94% случаев", — сказал Семенов в эфире "Соловьев LIVE".В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о выработке антител у людей старше 60 лет.
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вакцина "эпиваккорона", россия, здоровье - общество