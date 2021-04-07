https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html

Когда промедление опасно. Иммунолог — о вакцинации от коронавируса

Когда промедление опасно. Иммунолог — о вакцинации от коронавируса

Россия — в десятке лидеров по числу вакцинированных от коронавируса. Люди старше 60 — в группе приоритетных. Как меняется иммунитет с возрастом и почему важно... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:06

наука

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

вакцины

иммунитет

биология

здоровье

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Россия — в десятке лидеров по числу вакцинированных от коронавируса. Люди старше 60 — в группе приоритетных. Как меняется иммунитет с возрастом и почему важно вакцинироваться от COVID-19, в интервью РИА Новости рассказала директор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Оксана Свитич.— Оксана Анатольевна, что происходит с иммунитетом с годами? Стареет, как весь организм?— С рождения до преклонных лет наш иммунитет претерпевает множество изменений. У детей и молодых много наивных T- и B-лимфоцитов. Они готовы воспринять новый антиген (компонент инфекции, которую организм распознает как врага. — Прим. ред.), среагировать на него, сформировать полноценную память, которая обеспечит специфическую защиту в течение долгого времени. С возрастом число клеток памяти увеличивается, это опыт о контактах с инфекциями и вакцинами, а пул наивных клеток, которые первыми встречают неизвестные патогены, сокращается. Поэтому пожилым труднее противостоять новым вызовам.— Получается, чем ты старше, тем у тебя лучше адаптивный иммунитет?— Он специфический, помнит, чем человек переболел и привился в детстве и молодом возрасте. Например, каждый год появляются новые штаммы гриппа. Организм с ними не сталкивался, иммунитета нет. То же с коронавирусом. SARS-CoV-2 опасен тем, что приводит к иммунодефицитному состоянию. Повышается риск оппортунистических инфекций, опухолевых и других тяжелых заболеваний. Даже относительно безопасная инфекция при COVID-19 может вызвать серьезные осложнения. У пожилых часто бывают сердечно-сосудистые недуги, нарушения метаболизма. Это плюс иммунодефицит после перенесенной инфекции не лучшим образом сказываются на здоровье. Мы видим, что летальность в группе старше 60 лет больше связана с осложнениями, чем непосредственно с COVID-19. Молодым легче.— Сейчас людям старшего поколения доступна векторная вакцина "Спутник V". Какие процессы в организме запускает эта прививка?— Это вакцина на основе вектора — аденовируса. Он в данном случае выполняет роль носителя. Эта платформа используется для представления спайк-белка коронавируса нашей иммунной системе. Она запускает каскады реакций, что в итоге должно привести к выработке специфической защиты в ответ на этот белок. Эти технологии нацелены на генерирование антител, в частности нейтрализующих, на разные компоненты коронавируса, а также на активацию клеточного иммунитета.— А к аденовирусу тоже антитела вырабатываются?— Вектор содержит компоненты аденовируса, и на них может быть реакция. Поэтому повторно один и тот же вектор не вводят. В "Спутнике V" два разных аденовируса. Сначала делают укол одним, потом вторым.— Если после прививки поднялась температура, значит, вакцина сработала?— Высокая температура — это реакция организма на препарат. Прямой корреляции с эффективностью вакцины тут нет. У некоторых пульс учащается только от того, что они в кабинете с врачом в белом халате. А у людей с рядом патологий вакцинация может совсем не сработать.Чтобы узнать, эффективна ли вакцина, надо проверить гуморальный и клеточный иммунитет. Если антитела не выявлены, иммунитета нет. Бывает, антитела не успели выработаться. Или сформировался только клеточный иммунитет. Определяют его специальными тест-системами, которых пока не так много. Они в разработке и, вероятно, в будущем станут такими же рутинными, как и тесты ИФА для определения антител.Если нет и клеточного иммунитета, то вакцина, возможно, не сработала. Тогда рекомендуется либо повторная вакцинация этим или другим препаратом, либо применение других средств защиты. На вакцину реагируют по-разному. При этой инфекции не все процессы укладываются в классические представления о противовирусном иммунитете.— Эффективны ли вакцины против новых штаммов коронавируса?— В новых штаммах или вариантах коронавируса — единичные изменения в последовательности генома, к примеру, из-за них вирус может иначе связываться с рецептором для проникновения в клетку. Когда целевой антиген — спайк-белок для многих современных препаратов или другой антиген — сильно изменится, вакцинация от него не защитит. Это как с гриппом. Постоянно возникают новые штаммы и требуются новые вакцины.Возможно, коронавирус "приспосабливается" к нашей популяции, и изменения не сильно затронут целевой антиген. Если темпы мутаций возрастут, появятся новые штаммы.— Если человек привился от гриппа и пневмококка, это защитит от коронавируса?— Антигены непохожи, поэтому иммунитета от всех инфекций ожидать не стоит. В литературе встречаются данные о том, что антигены вызывают активацию механизмов врожденного иммунитета и, как следствие, перекрестные реакции на нецелевой антиген. Но когда так бывает, еще предстоит изучать.— Вакцинация идет полным ходом во всем мире. Когда снизится заболеваемость COVID-19?— Для этого нужно, чтобы с компонентами коронавируса посредством прививки или инфекции проконтактировало процентов восемьдесят населения. Иначе о коллективном иммунитете говорить нельзя.— Какой вакциной лучше прививаться людям от 60 лет? Векторной, пептидной или убитой?— В классической вакцинологии прививают детей и молодых людей. Пожилые считаются группой риска, которую не вакцинируют. Исключение — грипп и, сейчас, коронавирус. Это новая инфекция для нас, иммунные реакции не описаны в учебниках. Например, антитела, быстро пропадающие после болезни, не вполне понятный феномен, вероятно, связанный с особенностью образования клеток памяти. Не до конца изученные клеточные механизмы адаптивного иммунитета представляют интерес с точки зрения и фундаментальной, и клинической иммунологии. Существенно, что вирус посредством неструктурных белков подавляет интерфероновое звено иммунитета. Очень много вопросов, на которые пока нет ответов.Однако в ожидании коллективного иммунитета от контакта с коронавирусной инфекцией есть риск потерять часть пациентов из групп риска, поэтому их вакцинируют.Для пожилых в первую очередь важна безопасность препарата, потому что у них много хронических заболеваний и по-другому работают иммунные механизмы. И, конечно, важна эффективность. Минимальные побочные эффекты — у генноинженерных и пептидных вакцин. Мы каждый день сталкиваемся с огромным количеством белков, это привычно для иммунной системы. Но эффективность выше у вакцин, которые содержат больше компонентов вируса, а лучше — ослабленный вариант вируса. На них вырабатывается сразу много разных антител, и иммунная система реагирует активно. Самой эффективной считается аттенуированная (ослабленная) вакцина. Она вызывает инфекционный процесс "в миниатюре". Но подобные варианты небезопасны для групп риска.Решить, для кого какой препарат применять, могла бы персонализированная профилактика, когда каждая группа риска вакцинируется по своей схеме. Берем разные вакцины и сравниваем, какой вариант лучше для старшей возрастной группы, какой — для других категорий. Тогда многие вопросы были бы сняты.— Расскажите о разработках вашего института, которые помогут бороться с COVID-19.— Мы создаем препараты для экстренной профилактики вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной. Подобные средства нужны медикам, работающим в "красных зонах", пожилым, которым предстоит находиться в офисе, метро и других общественных местах.Одна из наших разработок — препарат для модуляции механизмов врожденного иммунитета, он создает феномен "тренированного иммунитета". Суть в том, чтобы стимулировать организм компонентами бактерий, а в результате формируется неспецифическая защита против ряда других инфекций, в частности респираторных вирусов. Изначально препарат предназначался для детей, сейчас мы готовим вариант в виде спрея. Им лучше защищать верхние дыхательные пути — входные ворота для многих инфекций. У нас в институте этим лекарством пользуются сотрудники старшего возраста. Благодаря ему они защищены на несколько месяцев от инфекций.Второй подход, который мы реализуем вместе с ИОГен РАН и ИХБФМ СО РАН, — временная блокировка экспрессии клеточных генов посредством РНК-интерференции. Речь об изменении метаболизма тех клеток, которые участвуют в репродукции вируса. Если на какое-то время заблокировать клеточный транспорт и другие процессы, то вирус, даже если он проникнет в клетку, не размножится. Он просто будет находиться в клетке, пока не разрушится естественным образом. Этим мы снижаем вирусную нагрузку в организме. Такой препарат в виде спрея можно будет использовать в качестве экстренной профилактики. В комплексе с другими средствами удастся достигнуть максимальной безопасности для различных групп населения.

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604253995.html

https://ria.ru/20210322/onischenko-1601485164.html

https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, иммунитет, биология, здоровье