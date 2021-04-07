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Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению
Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению
Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:02
2021-04-07T16:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
никол пашинян
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в ущерб россиянам.На переговорах в Кремле Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса, поскольку та доказала свою эффективность."Для нас очень важно чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал Пашинян.Он добавил, что объем производства вакцины и желающих привиться в России в целом совпадает."Даже небольшой есть перевес предложений. Но одновременно и объемы производства растут. Мы обсудим", - заверил Путин.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html
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коронавирус covid-19, россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире

Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению

16:02 07.04.2021 (обновлено: 16:15 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в ущерб россиянам.
На переговорах в Кремле Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса, поскольку та доказала свою эффективность.
"Для нас очень важно чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал Пашинян.

"Я думаю, что решим проблему. Не в ущерб российских граждан, российских потребителей. Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - сказал в ответ Путин.

Он добавил, что объем производства вакцины и желающих привиться в России в целом совпадает.
"Даже небольшой есть перевес предложений. Но одновременно и объемы производства растут. Мы обсудим", - заверил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНикол ПашинянВладимир ПутинАрменияВ мире
 
 
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