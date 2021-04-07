https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727219180.html

Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению

Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению

Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:02

2021-04-07T16:02

2021-04-07T16:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600953022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e56453540afda69f332a55cf45c553ce.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в ущерб россиянам.На переговорах в Кремле Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса, поскольку та доказала свою эффективность."Для нас очень важно чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал Пашинян.Он добавил, что объем производства вакцины и желающих привиться в России в целом совпадает."Даже небольшой есть перевес предложений. Но одновременно и объемы производства растут. Мы обсудим", - заверил Путин.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире