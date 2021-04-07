https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727219180.html
Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению
Путин пообещал решить вопрос с поставками "Спутника V" в Армению
Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:02
2021-04-07T16:02
2021-04-07T16:15
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никол пашинян
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению, но не в ущерб россиянам.На переговорах в Кремле Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса, поскольку та доказала свою эффективность."Для нас очень важно чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал Пашинян.Он добавил, что объем производства вакцины и желающих привиться в России в целом совпадает."Даже небольшой есть перевес предложений. Но одновременно и объемы производства растут. Мы обсудим", - заверил Путин.
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пообещал премьеру Армении Николу Пашиняну
решить вопрос с необходимыми поставками вакцин от коронавируса в Армению
, но не в ущерб россиянам.
На переговорах в Кремле Пашинян заявил, что Армения рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса, поскольку та доказала свою эффективность.
"Для нас очень важно чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал Пашинян.
"Я думаю, что решим проблему. Не в ущерб российских граждан, российских потребителей. Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны", - сказал в ответ Путин.
Он добавил, что объем производства вакцины и желающих привиться в России в целом совпадает.
"Даже небольшой есть перевес предложений. Но одновременно и объемы производства растут. Мы обсудим", - заверил Путин.