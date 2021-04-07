https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727206500.html

Российская вакцина для животных защитит от мутаций при передаче COVID-19

Российская вакцина для животных защитит от мутаций при передаче COVID-19

Российская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 для животных позволяет избежать мутации вируса при межвидовой передаче, сообщил заместитель директора РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:24

2021-04-07T15:24

2021-04-07T15:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 для животных позволяет избежать мутации вируса при межвидовой передаче, сообщил заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных по научно-исследовательской работе и развитию Александр Кононов.Он отметил, что после регистрации вакцины уже получено достаточно много запросов на ее производство - из Турции, Кореи, стран Евросоюза, и есть возможность перейти при необходимости на ее крупномасштабное производство, но в безусловном приоритете - отечественные потребители, в частности, звероводческие хозяйства.Проблем по поводу того, чтобы информация о вакцинации была зарегистрирована в ветеринарном паспорте, или специальном "ковидном", эксперт не видит: это элементарный контроль, который должен осуществляться в вакцинопрофилактике.В свою очередь замдиректора Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) по научно-исследовательской работе и мониторингу Илья Чвала сообщил, что на сегодня заражению прежде всего подвержены домашние питомцы, которые живут в непосредственной близости к людям, а также места массового содержания животных - например звероводческие фермы, зоопарки, в частности - тигры, львы, пумы, гориллы.Основным источником коронавирусной инфекции для животных являются люди, но это не означает необходимость тотальной вакцинации всех животных, отметил Чвала: например, если владельцы вакцинировались, а само животное не находится на свободном выгуле, не выпускается из дома, острой необходимости в вакцинации нет. Между тем, представителям групп высокого риска заражения – медикам, учителям, работникам общественной сферы, - имело бы смысл поставить вакцину, чтобы не представлять угрозы для своих питомцев.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. Объем выпуска вакцины в России может составить порядка 10 тысяч доз в сутки, ее стоимость со стороны разработчика - 588 рублей за две дозы.

https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604378267.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, общество