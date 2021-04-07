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На Украине обвинили Порошенко в проблемах с поставкой вакцин
На Украине обвинили Порошенко в проблемах с поставкой вакцин
Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставкой в страну новых партий вакцин возник после негативных высказываний бывшего президента... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:52
2021-04-07T16:17
максим степанов
европейская солидарность
петр порошенко
здоровье - общество
astrazeneca
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставкой в страну новых партий вакцин возник после негативных высказываний бывшего президента Петра Порошенко относительно их качества.Ранее Степанов сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов отмечал, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.В ходе заседания правительства в среду министр напомнил, что Порошенко, возглавляющий сейчас партию "Европейская солидарность", ранее раскритиковал качество привезенной вакцины. "После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину", - добавил Степанов.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине. В конце марта в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.
https://ria.ru/20210302/poroshenko-1599678498.html
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максим степанов, европейская солидарность, петр порошенко, здоровье - общество, astrazeneca , киев, украина, в мире

На Украине обвинили Порошенко в проблемах с поставкой вакцин

14:52 07.04.2021 (обновлено: 16:17 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставкой в страну новых партий вакцин возник после негативных высказываний бывшего президента Петра Порошенко относительно их качества.
Ранее Степанов сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов отмечал, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.
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В ходе заседания правительства в среду министр напомнил, что Порошенко, возглавляющий сейчас партию "Европейская солидарность", ранее раскритиковал качество привезенной вакцины. "После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину", - добавил Степанов.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине. В конце марта в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.
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Максим СтепановЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоЗдоровье - ОбществоAstraZenecaКиевУкраинаВ мире
 
 
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