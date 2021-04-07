https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727195642.html

На Украине обвинили Порошенко в проблемах с поставкой вакцин

На Украине обвинили Порошенко в проблемах с поставкой вакцин

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставкой в страну новых партий вакцин возник после негативных высказываний бывшего президента... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:52

2021-04-07T14:52

2021-04-07T16:17

максим степанов

европейская солидарность

петр порошенко

здоровье - общество

astrazeneca

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставкой в страну новых партий вакцин возник после негативных высказываний бывшего президента Петра Порошенко относительно их качества.Ранее Степанов сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов отмечал, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.В ходе заседания правительства в среду министр напомнил, что Порошенко, возглавляющий сейчас партию "Европейская солидарность", ранее раскритиковал качество привезенной вакцины. "После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину", - добавил Степанов.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине. В конце марта в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.

https://ria.ru/20210302/poroshenko-1599678498.html

https://ria.ru/20210406/vaktsina-1727093779.html

киев

украина

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максим степанов, европейская солидарность, петр порошенко, здоровье - общество, astrazeneca , киев, украина, в мире