На Украине обвинили Порошенко в проблемах с поставкой вакцин
14:52 07.04.2021 (обновлено: 16:17 07.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что проблемы с поставкой в страну новых партий вакцин возник после негативных высказываний бывшего президента Петра Порошенко относительно их качества.
Ранее Степанов сообщал, что темпы вакцинации в стране отстают от запланированного графика почти в два раза. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен. Степанов отмечал, что Киев использует все возможности для получения от индийского правительства разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.
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В ходе заседания правительства в среду министр напомнил, что Порошенко, возглавляющий сейчас партию "Европейская солидарность", ранее раскритиковал качество привезенной вакцины. "После этого у нас возникают проблемы, в том числе с производителем, который поставляет вакцины на Украину", - добавил Степанов.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине. В конце марта в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac начнут использовать после десятидневного лабораторного контроля.