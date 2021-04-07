https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727173327.html

В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"

В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"

Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:22

2021-04-07T13:22

2021-04-07T13:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

евросоюз

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов занимается Евросоюз."Очень часто задают этот вопрос. Заказом вакцин занимается ЕС", - ответила представитель минздрава ФРГ на брифинге в Берлине на соответствующий вопрос.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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2021

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