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В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"
В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"
Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов занимается Евросоюз."Очень часто задают этот вопрос. Заказом вакцин занимается ЕС", - ответила представитель минздрава ФРГ на брифинге в Берлине на соответствующий вопрос.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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