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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727173327.html
В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"
В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"
Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:22
2021-04-07T13:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов занимается Евросоюз."Очень часто задают этот вопрос. Заказом вакцин занимается ЕС", - ответила представитель минздрава ФРГ на брифинге в Берлине на соответствующий вопрос.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире

В Германии оценили перспективы закупки "Спутника V"

13:22 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Представитель минздрава Германии в ответ на вопрос, заказала ли ФРГ российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", подчеркнула, что заказом препаратов занимается Евросоюз.
"Очень часто задают этот вопрос. Заказом вакцин занимается ЕС", - ответила представитель минздрава ФРГ на брифинге в Берлине на соответствующий вопрос.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе необходимо использовать "Спутник V", если вакцину не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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