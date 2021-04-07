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В Пакистане оценили перспективы производства "Спутника V"
В Пакистане оценили перспективы производства "Спутника V"
Пакистан заинтересован в производстве российской вакцины "Спутник V" на своей территории и готов заказать ещё одну партию препарата, заявил глава МИД Пакистана... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:50
2021-04-07T10:24
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пакистан заинтересован в производстве российской вакцины "Спутник V" на своей территории и готов заказать ещё одну партию препарата, заявил глава МИД Пакистана Шах Курейши."Я думаю, существуют возможности для местного производства (вакцины "Спутник V" - ред.) и совместного предприятия", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты, и Пакистан заинтересован в приобретении еще одной партии препарата.В феврале текущего года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение "Спутник V". Вакцина была зарегистрирована в этой стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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мид пакистана‎, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, пакистан, в мире

В Пакистане оценили перспективы производства "Спутника V"

09:50 07.04.2021 (обновлено: 10:24 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пакистан заинтересован в производстве российской вакцины "Спутник V" на своей территории и готов заказать ещё одну партию препарата, заявил глава МИД Пакистана Шах Курейши.
"Я думаю, существуют возможности для местного производства (вакцины "Спутник V" - ред.) и совместного предприятия", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты, и Пакистан заинтересован в приобретении еще одной партии препарата.
В феврале текущего года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение "Спутник V". Вакцина была зарегистрирована в этой стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаМИД Пакистана‎Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПакистанВ мире
 
 
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