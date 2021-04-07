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В Пакистане оценили перспективы производства "Спутника V"

В Пакистане оценили перспективы производства "Спутника V"

Пакистан заинтересован в производстве российской вакцины "Спутник V" на своей территории и готов заказать ещё одну партию препарата, заявил глава МИД Пакистана... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:50

2021-04-07T09:50

2021-04-07T10:24

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пакистан заинтересован в производстве российской вакцины "Спутник V" на своей территории и готов заказать ещё одну партию препарата, заявил глава МИД Пакистана Шах Курейши."Я думаю, существуют возможности для местного производства (вакцины "Спутник V" - ред.) и совместного предприятия", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что вакцина "Спутник V" показывает хорошие результаты, и Пакистан заинтересован в приобретении еще одной партии препарата.В феврале текущего года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение "Спутник V". Вакцина была зарегистрирована в этой стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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