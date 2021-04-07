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Госдума поддержала отмену наказания врачей за утрату наркопрепаратов
Госдума поддержала отмену наказания врачей за утрату наркопрепаратов
Государственная Дума на заседании в среду приняла в первом чтении проект об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:34
2021-04-07T14:34
2021-04-07T14:34
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Государственная Дума на заседании в среду приняла в первом чтении проект об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности.Изменения предлагаются в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ.Проектом предусматривается дополнение статьи "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" примечанием, согласно которому ее нормы "не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленным Минздравом России по согласованию с МВД России".
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