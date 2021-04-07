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Лавров рассказал о перспективах совместных учений России и Пакистана
Лавров рассказал о перспективах совместных учений России и Пакистана
Россия продолжит практику совместных учений с Пакистаном для укрепления антитеррористического потенциала республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:31
2021-04-07T05:31
россия
сергей лавров
москва
пакистан
политика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит практику совместных учений с Пакистаном для укрепления антитеррористического потенциала республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, "между Москвой и Исламабадом сложились дружественные, конструктивные отношения".По словам российского министра, прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: "он вырос на 46% и составил 790 млн долларов"."Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" – флагманского проекта в энергетике. Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы ИРП", - сказал министр.Лавров накануне прибыл в Пакистан с визитом. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.
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россия, сергей лавров, москва, пакистан, политика

Лавров рассказал о перспективах совместных учений России и Пакистана

05:31 07.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округаВоеннослужащие России и Пакистана
Военнослужащие России и Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит практику совместных учений с Пакистаном для укрепления антитеррористического потенциала республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжим оказывать содействие в укреплении антитеррористического потенциала силовых ведомств Исламской Республики Пакистан (ИРП) посредством проведения совместных учений, включая "Дружбу" и "Аравийский муссон", - заявил Лавров в интервью пакистанской газете News International.
Как отметил Лавров, "между Москвой и Исламабадом сложились дружественные, конструктивные отношения".
По словам российского министра, прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: "он вырос на 46% и составил 790 млн долларов".
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Лавров накануне прибыл в Пакистан с визитом. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.
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РоссияСергей ЛавровМоскваПакистанПолитика
 
 
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