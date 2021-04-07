https://ria.ru/20210407/ucheniya-1727120335.html

Лавров рассказал о перспективах совместных учений России и Пакистана

Лавров рассказал о перспективах совместных учений России и Пакистана

Россия продолжит практику совместных учений с Пакистаном для укрепления антитеррористического потенциала республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:31

2021-04-07T05:31

2021-04-07T05:31

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сергей лавров

москва

пакистан

политика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия продолжит практику совместных учений с Пакистаном для укрепления антитеррористического потенциала республики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, "между Москвой и Исламабадом сложились дружественные, конструктивные отношения".По словам российского министра, прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота: "он вырос на 46% и составил 790 млн долларов"."Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север-Юг" – флагманского проекта в энергетике. Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы. Российские компании готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы ИРП", - сказал министр.Лавров накануне прибыл в Пакистан с визитом. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.

https://ria.ru/20210407/kashmir-1727119561.html

https://ria.ru/20210407/peregovory-1727119901.html

россия

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пакистан

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россия, сергей лавров, москва, пакистан, политика